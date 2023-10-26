Юрист раскритиковала идею ограничить выдачу маткапитала по возрасту

Posted Вчера, 15:42
Published Вчера, 15:42
Modified Вчера, 15:44
Updated Вчера, 15:44
Депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца в зависимости от возраста матери. Юрист Алла Георгиева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такая идея нарушает прописанные в Конституции РФ нормы.
По мнению Георгиевой, все люди должны быть равны перед законом, вне зависимости от пола и имущественного положения. Она отметила, что каждый человек имеет право на частную собственность, а средства маткапитала могут быть использованы для приобретения жилья или оплаты ипотеки.
Юрист подчеркнула, что предложение ограничивает права женщин, которые решают стать матерями после 30 лет. Она отметила, что это лишает их поддержки со стороны государства. Георгиева напомнила, что Конституция гарантирует защиту материнства, детства и семьи.
По мнению эксперта, более правильным было бы поощрять женщин, которые рожают до 25-30 лет, вместо того чтобы ущемлять остальных. Она предложила разные суммы поощрения для разных групп, а также дополнительные выплаты и помощь молодым мамам в улучшении жилищных условий.