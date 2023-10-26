mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:42

Published Вчера, 15:42

Modified Вчера, 15:44

Updated Вчера, 15:44

Юрист раскритиковала идею ограничить выдачу маткапитала по возрасту

Юрист раскритиковала идею ограничить выдачу маткапитала по возрасту

26 октября 2023, 15:42
Фото: 1MI
Идея ограничения выдачи маткапитала по возрасту матери вызвала критику юристом Аллой Георгиевой, которая считает это нарушением Конституции РФ и дискриминацией, предлагая вместо этого поощрять рождаемость до 25-30 лет и помогать молодым мамам с улучшением жилищных условий.

Депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу маткапитала на первенца в зависимости от возраста матери. Юрист Алла Георгиева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такая идея нарушает прописанные в Конституции РФ нормы.

По мнению Георгиевой, все люди должны быть равны перед законом, вне зависимости от пола и имущественного положения. Она отметила, что каждый человек имеет право на частную собственность, а средства маткапитала могут быть использованы для приобретения жилья или оплаты ипотеки.

Юрист подчеркнула, что предложение ограничивает права женщин, которые решают стать матерями после 30 лет. Она отметила, что это лишает их поддержки со стороны государства. Георгиева напомнила, что Конституция гарантирует защиту материнства, детства и семьи.

По мнению эксперта, более правильным было бы поощрять женщин, которые рожают до 25-30 лет, вместо того чтобы ущемлять остальных. Она предложила разные суммы поощрения для разных групп, а также дополнительные выплаты и помощь молодым мамам в улучшении жилищных условий.

Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01