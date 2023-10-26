Глава района в Башкирии пожаловался на скользский понтонный мост

Ранее Mkset сообщал, что на оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что ему важно знать как идёт готовность к зиме. Глава республики поручил министерству ЖКХ и Минтрансу подготовить доклады о готовности к зиме.