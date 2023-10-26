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Posted Вчера, 06:03

Published Вчера, 06:03

Modified Вчера, 07:17

Updated Вчера, 07:17

Глава района в Башкирии пожаловался на скользский понтонный мост

Глава района в Башкирии пожаловался на скользский понтонный мост

26 октября 2023, 06:03
Фото: тг-канал Антон Талалов
Об этом Антон Талалов рассказал у себя в соцсетях.

Глава администрации Бирского района Антон Талалов лично проверил понтонный мост и убедился, что он не обработан противогололедным материалом. Также Талалов добавил, что он проведёт «разбор полётов» на расширенном совещании.

Ранее Mkset сообщал, что на оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что ему важно знать как идёт готовность к зиме. Глава республики поручил министерству ЖКХ и Минтрансу подготовить доклады о готовности к зиме.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Гололед#Бирск#Виалина Ахсанова
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