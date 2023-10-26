Глава района в Башкирии пожаловался на скользский понтонный мост

Posted Вчера, 06:03
Published Вчера, 06:03
Modified Вчера, 07:17
Updated Вчера, 07:17
Глава администрации Бирского района Антон Талалов лично проверил понтонный мост и убедился, что он не обработан противогололедным материалом. Также Талалов добавил, что он проведёт «разбор полётов» на расширенном совещании.
Ранее Mkset сообщал, что на оперативном совещании в Правительстве Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что ему важно знать как идёт готовность к зиме. Глава республики поручил министерству ЖКХ и Минтрансу подготовить доклады о готовности к зиме.