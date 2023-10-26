Выбор на будущее: что выгоднее — новостройка или вторичное жилье?

Posted Вчера, 08:02
Published Вчера, 08:02
Modified Вчера, 08:04
Updated Вчера, 08:04
Самый частый вопрос, которым задаются покупатели, связан с типом жилья: что все-таки выбрать — квартиру в новостройке или вторичное жилье?
С одной стороны, у вторичного жилья есть свои преимущества — вы можете поторговаться с продавцом по цене, относительно быстро оформить сделку и переехать. С другой — необходимо тщательно проверять «юридическую историю» квартиры, чтобы обезопасить себя от внезапно возникшего родственника бывших владельцев, который потребует отдать ему законные квадратные метры. Стоит отметить, что на рынке недвижимости огромный ассортимент «вторички», но зачастую они не имею развитой инфраструктуры и их планировки устарели. В современных жилых комплексах застройщики создают комфортную среду: благоустроенные дворы, дизайнерские подъезды, паркинги, современные инженерные решения и системы безопасности — такие квартиры больше соответствуют образу жизни современного человека.
Кроме того, один из ключевых факторов еще и в различиях по стоимости. Так, на этапе строительства стоимость квадратного метра новостройки меньше, чем на вторичном рынке. Плюс стоимость новостройки оказывается выгоднее, если вы будете оформлять ипотечный кредит.
Рассмотрим конкретный пример — две квартиры в микрорайоне «Зеленая Роща», которые находятся в домах друг напротив друга. Вторичное жилье общей площадью 40 квадратных метров, цена — 6,4 млн руб. Первоначальный платеж — 1,8 млн руб., срок выплаты — 30 лет, процентная ставка — 14%. Согласно расчетам, ежемесячный платеж составит 54,5 тыс. руб., а общая сумма выплачиваемого кредита — 19,6 млн руб.
Теперь сделаем подсчет для квартиры напротив — в строящемся ЖК «Конди Нова». При расчетах на те же 30 лет стоит учитывать, что до 1 июля 2024 года в России действуют условия для льготной ипотеки по госпрограмме. В этом случае сумма кредита должна составлять от 6 до 12 млн руб., а ставка составляет лишь 8% годовых. В случае льготной ипотеки важно, чтобы покупатель приобретал квартиру в новостройке таким образом в первый раз в этом году. Есть еще семейная ипотека под 6% годовых, по которой в текущем году расширили условия (теперь ее могут взять семьи с двумя детьми не старше 18 лет независимо от срока их рождения). Итак, квартира с предчистовой отделкой, общей площадью 38,6 квадратных метров стоит 7,3 млн руб. Сдача в эксплуатацию планируется в сентябре 2025 года. При том же первоначальном взносе в 1,8 млн руб. и ставке в 8% ежемесячный платеж составит 40,9 тыс. руб., а общая сумма выплачиваемого кредита составит 14,7 млн руб.
Таким образом разница налицо — около 5 млн рублей.
Разница, мягко говоря, существенная, причем не только в стоимости жилья, но и во многих существенных деталях. Если с инфраструктурой «вторички» все понятно и ожидаемо, то для разработки проекта «Конди Нова» девелопер «Талан» привлек московскую компанию Verto, которая имеет большой опыт в разработке концепций благоустройства курортов, парков и жилых комплексов в России и за рубежом. В «Конди Нова» предусмотрены территории для отдыха всех возрастов. Так, в проекте есть и конструкция с качелями, и беседка с навесом, и уединенные лавочки, уютно окруженные кустарником.
И если мы привыкли, что дворы переполняют машины, которым негде парковаться, то пространство «Конди Нова» делает акцент на променаде, который свяжет двор с основными зонами отдыха и развлечений. Детским центром станет пешеходный фонтан, вокруг которого разместятся игровые площадки. Кроме того, здесь предусмотрены воркаут-зона, велосипедная дорожка и спортивная площадка. Центральная площадь квартала будет служить пространством для общения жителей, при этом зимой здесь планируется устанавливать новогоднюю елку.
Этот ряд можно продолжать. Например, в «Конди Нова» будет работать многоуровневая система безопасности, круглосуточное видеонаблюдение. И это не говоря о современных инженерных системах и надежных коммуникациях. Может ли чем-то подобным похвастаться «вторичка»? Вопрос открытый — и на него придется ответить самому покупателю, который ищет в Уфе квартиру своей мечты.
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