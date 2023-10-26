Выбор на будущее: что выгоднее — новостройка или вторичное жилье?

Теперь сделаем подсчет для квартиры напротив — в строящемся ЖК «Конди Нова». При расчетах на те же 30 лет стоит учитывать, что до 1 июля 2024 года в России действуют условия для льготной ипотеки по госпрограмме. В этом случае сумма кредита должна составлять от 6 до 12 млн руб., а ставка составляет лишь 8% годовых. В случае льготной ипотеки важно, чтобы покупатель приобретал квартиру в новостройке таким образом в первый раз в этом году. Есть еще семейная ипотека под 6% годовых, по которой в текущем году расширили условия (теперь ее могут взять семьи с двумя детьми не старше 18 лет независимо от срока их рождения). Итак, квартира с предчистовой отделкой, общей площадью 38,6 квадратных метров стоит 7,3 млн руб. Сдача в эксплуатацию планируется в сентябре 2025 года. При том же первоначальном взносе в 1,8 млн руб. и ставке в 8% ежемесячный платеж составит 40,9 тыс. руб., а общая сумма выплачиваемого кредита составит 14,7 млн руб.