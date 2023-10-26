«Воровать заставляли старшаки»: Уфимский семиклассник попался на краже крупной суммы

Posted Вчера, 05:21
Published Вчера, 05:21
Modified Вчера, 05:23
Updated Вчера, 05:23
Бабушка Тимура, Альфия (имя изменено), недавно продала свою недвижимость. Полученные деньги она обменяла на доллары и евро, а затем спрятала в коробке на балконе. Внук узнал об этой тайне случайно и, не задумываясь, поделился информацией со своими недобросовестными друзьями, сообщает тг-канал «Mash-batash».
Родители Тимура уже перевели его в другую школу, находящуюся подальше от влияния неблагополучной молодежи. Однако, это не помогло парню отклониться от недобрых связей. Под влиянием старших друзей, эти парни потратили средства, купив себе седан «семёрку».
Взрослых заинтересовало, откуда у школьников столько валюты. Они поставили детей «на счётчик» и припугнули, чтобы те достали ещё. Бабушкины деньги снова и снова превращались в чёткие тазы, такие как «восьмёрка, шестёрка» и 2111-я. А оставшуюся сумму вымогатели забирали себе. Тимур рассказал об этом, когда его поймали.
Альфия не проверила сумму и узнала обо всём только в октябре, когда заметила внука на балконе. Полиция ведет поиски молодых хулиганов.