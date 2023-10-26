«Воровать заставляли старшаки»: Уфимский семиклассник попался на краже крупной суммы

Взрослых заинтересовало, откуда у школьников столько валюты. Они поставили детей «на счётчик» и припугнули, чтобы те достали ещё. Бабушкины деньги снова и снова превращались в чёткие тазы, такие как «восьмёрка, шестёрка» и 2111-я. А оставшуюся сумму вымогатели забирали себе. Тимур рассказал об этом, когда его поймали.