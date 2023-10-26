В Уфе экстренно эвакуировали кафе в центре города

Несколько пожарных машин и скорой помощи собрались в районе Гостиного двора, передаёт сотрудник нашей редакции. Кроме того, поглазеть на зрелище остановились десятки прохожих. Оказывается, в кафе «Чакраборти» на Ленина, 16 произошёл пожар. Во время готовки на кухне вспыхнуло пламя. Дым распространился на всё заведение. Пришлось вызывать пожарных.