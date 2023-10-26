В Уфе экстренно эвакуировали кафе в центре города

Posted Вчера, 15:32
Published Вчера, 15:32
Modified Вчера, 15:51
Updated Вчера, 15:51
В новом индийском кафе в центре Уфы сгорела кухня. Об этом сообщили в МЧС.
Несколько пожарных машин и скорой помощи собрались в районе Гостиного двора, передаёт сотрудник нашей редакции. Кроме того, поглазеть на зрелище остановились десятки прохожих. Оказывается, в кафе «Чакраборти» на Ленина, 16 произошёл пожар. Во время готовки на кухне вспыхнуло пламя. Дым распространился на всё заведение. Пришлось вызывать пожарных.
Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар. К этому времени из здания были эвакуированы 20 человек (персонал и посетители).
В пресс-службе ведомства отмечают, что никто не пострадал.
Напомним, вчера неподалёку тоже случился пожар. Там проходят грандиозные строительные работы.