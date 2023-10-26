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Posted Вчера, 15:32

Published Вчера, 15:32

Modified Вчера, 15:51

Updated Вчера, 15:51

Из кафе индийской кухни в Уфе эвакуировали 20 человек

В Уфе экстренно эвакуировали кафе в центре города

26 октября 2023, 15:32
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Башкирии

Из кафе индийской кухни в Уфе эвакуировали 20 человек

Всё началось с пламени на кухне.

В новом индийском кафе в центре Уфы сгорела кухня. Об этом сообщили в МЧС.

Несколько пожарных машин и скорой помощи собрались в районе Гостиного двора, передаёт сотрудник нашей редакции. Кроме того, поглазеть на зрелище остановились десятки прохожих. Оказывается, в кафе «Чакраборти» на Ленина, 16 произошёл пожар. Во время готовки на кухне вспыхнуло пламя. Дым распространился на всё заведение. Пришлось вызывать пожарных.

Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар. К этому времени из здания были эвакуированы 20 человек (персонал и посетители).

В пресс-службе ведомства отмечают, что никто не пострадал.

Напомним, вчера неподалёку тоже случился пожар. Там проходят грандиозные строительные работы.

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#Происшествия#Город#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Идэль Гумеров
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