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Posted Вчера, 14:33

Published Вчера, 14:33

Modified Вчера, 14:33

Updated Вчера, 14:33

В Москве стартовал съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024

В Москве стартовал съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024

26 октября 2023, 14:33
Фото: 1MI
С 26 по 28 октября в Москве проходит мероприятие — съезд международного совета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Это событие собрало глав национальных подготовительных комитетов, амбассадоров ВФМ-2024 и руководителей молодежных и детских организаций из более чем 90 стран.

В этом году в Москву прибыло 120 представителей. Об этом сообщает 56orb.ru.

На первом дне съезда выступил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель организационного комитета ВФМ-2024. Он поделился информацией о региональной программе для иностранных участников и международном аспекте Всемирного фестиваля молодежи. Также Кириенко отметил, что более 160 тысяч человек из 180 стран выразили желание участвовать в фестивале и около 400 молодежных организаций из разных стран включились в его подготовку.

Сергей Кириенко подчеркнул важную роль 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля и выразил надежду, что совместными усилиями они создадут незабываемое событие для каждого участника, способствуя новым знакомствам и обсуждению различных решений в соответствии с интересами каждого.

Во время съезда иностранные участники будут участвовать в обсуждениях программы ВФМ-2024, обмениваться лучшими практиками по подготовке фестивалей в своих странах и обсуждать перспективы сотрудничества после проведения ВФМ. Съезд завершится разработкой итоговой резолюции международного совета Всемирного фестиваля молодежи.

Кроме того, представители международного совета ВФМ станут одними из первых посетителей Международной выставки-форума «Россия», где они узнают о главных достижениях науки и промышленности, культуре и традициях всех регионов страны.

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