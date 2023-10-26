В Москве стартовал съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024

На первом дне съезда выступил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель организационного комитета ВФМ-2024. Он поделился информацией о региональной программе для иностранных участников и международном аспекте Всемирного фестиваля молодежи. Также Кириенко отметил, что более 160 тысяч человек из 180 стран выразили желание участвовать в фестивале и около 400 молодежных организаций из разных стран включились в его подготовку.