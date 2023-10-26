В Москве стартовал съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи — 2024

Posted Вчера, 14:33
Published Вчера, 14:33
Modified Вчера, 14:33
Updated Вчера, 14:33
В этом году в Москву прибыло 120 представителей. Об этом сообщает 56orb.ru.
На первом дне съезда выступил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель организационного комитета ВФМ-2024. Он поделился информацией о региональной программе для иностранных участников и международном аспекте Всемирного фестиваля молодежи. Также Кириенко отметил, что более 160 тысяч человек из 180 стран выразили желание участвовать в фестивале и около 400 молодежных организаций из разных стран включились в его подготовку.
Сергей Кириенко подчеркнул важную роль 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля и выразил надежду, что совместными усилиями они создадут незабываемое событие для каждого участника, способствуя новым знакомствам и обсуждению различных решений в соответствии с интересами каждого.
Во время съезда иностранные участники будут участвовать в обсуждениях программы ВФМ-2024, обмениваться лучшими практиками по подготовке фестивалей в своих странах и обсуждать перспективы сотрудничества после проведения ВФМ. Съезд завершится разработкой итоговой резолюции международного совета Всемирного фестиваля молодежи.
Кроме того, представители международного совета ВФМ станут одними из первых посетителей Международной выставки-форума «Россия», где они узнают о главных достижениях науки и промышленности, культуре и традициях всех регионов страны.