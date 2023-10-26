В МЧС Башкирии рассказали, когда отремонтирует мост, который смыло бурным потоком

Posted Вчера, 13:11
Published Вчера, 13:11
Modified Вчера, 13:13
Updated Вчера, 13:13
Пресс-служба МЧС ответила на обращение редакции по поводу моста, который не выдержал «осеннего половодья».
Напомним, сегодня во второй раз смыло мост на трассе Верхний Авзян — Петровское. Больше всего из-за этого страдают жители деревни Бретяк в Бурзянском районе.
В ведомстве сказали, что сейчас восстановительные работы не ведутся. Они не смогут начаться до той поры, пока уровень воды в реке не упадёт. Приступят к ним как только позволит ситуация.
В то же время в МЧС не согласны с комментариями о том, что дети и студенты не смогут попасть домой в выходные дни. По словам нашего источника, «отсыпной проезд между районами никак не отрезает пути к населённым пунктам Ишимбайского и Бурзянского районов». По его сведениям, есть основные дороги, соединяющие жителей с «большой землёй».
В управлении дорожного хозяйства ранее сообщали, что вчера их сотрудники выехали на место происшествия для повторного обследования ситуации.