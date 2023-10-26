В МЧС Башкирии рассказали, когда отремонтирует мост, который смыло бурным потоком

В то же время в МЧС не согласны с комментариями о том, что дети и студенты не смогут попасть домой в выходные дни. По словам нашего источника, «отсыпной проезд между районами никак не отрезает пути к населённым пунктам Ишимбайского и Бурзянского районов». По его сведениям, есть основные дороги, соединяющие жителей с «большой землёй».