В историческом центре Уфы появится гостиница

Posted Вчера, 10:03
Published Вчера, 10:03
Modified Вчера, 10:05
Updated Вчера, 10:05
Мэрия Уфы утвердила проект межевания в центре Уфы.
Речь идёт о квартале, ограниченной улицами Пушкина, Свердлова, Аксакова и Мажита Гафури. Сейчас там располагаются хрущёвки и брежневки, высотки «нулевых», студенческие общежития. По новому документу, среди них должна втиснуться гостиница с административным комплексом.
По задумке, гостиница появится на улице Аксакова. Там сейчас пустырь, с одной стороны ограниченный общежитием УУНиТ, с другой — многоквартирной пятиэтажкой.
Когда и кем будут производиться работы по строительству, неизвестно.
Тем временем, застройке хотят подвергнуть квартал в Черниковке.