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Posted Вчера, 10:03

Published Вчера, 10:03

Modified Вчера, 10:05

Updated Вчера, 10:05

Мавлиев утвердил проект межевания центра Уфы

В историческом центре Уфы появится гостиница

26 октября 2023, 10:03
Фото: 1MI

Мавлиев утвердил проект межевания центра Уфы

Комплекс разместится посреди общежитий и хрущёвок.

Мэрия Уфы утвердила проект межевания в центре Уфы.

Речь идёт о квартале, ограниченной улицами Пушкина, Свердлова, Аксакова и Мажита Гафури. Сейчас там располагаются хрущёвки и брежневки, высотки «нулевых», студенческие общежития. По новому документу, среди них должна втиснуться гостиница с административным комплексом.

По задумке, гостиница появится на улице Аксакова. Там сейчас пустырь, с одной стороны ограниченный общежитием УУНиТ, с другой — многоквартирной пятиэтажкой.

Когда и кем будут производиться работы по строительству, неизвестно.

Тем временем, застройке хотят подвергнуть квартал в Черниковке.

#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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