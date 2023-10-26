В историческом центре Уфы появится гостиница

Речь идёт о квартале, ограниченной улицами Пушкина, Свердлова, Аксакова и Мажита Гафури. Сейчас там располагаются хрущёвки и брежневки, высотки «нулевых», студенческие общежития. По новому документу, среди них должна втиснуться гостиница с административным комплексом.