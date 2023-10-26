В «Аэрофлоте» пояснили ситуацию с семьей юмориста Соболева

Posted Вчера, 07:03
Published Вчера, 07:03
Modified Вчера, 07:03
Updated Вчера, 07:03
Как пояснили в авиакомпании, жена артиста во время регистрации оформила отдельно на себя место в бизнес-классе. На детей Соболева и его самого были куплены билеты экономкласса, а для грудничка семьей заранее была заказана детская люлька на борту.
В сообщении «Аэрофлота» уточняется, что ребенок был прикреплен не к бронированию матери, а к отцу в экономклассе. Соболева при регистрации и повышении класса обслуживания не просила прикрепить ребенка к своей брони.
В этом случае в авиакомпании сделали отсылку к обеспечению авиабезопасности, для чего на федеральном уровне и действуют соответствующие правила.
В «Аэрофлоте» заверили, что персонал перевозчика все это время общался с семьей шоумена исключительно «в вежливой форме».
Сам же комик по прилете на Мальдивы сообщил, что ситуация с авиакомпанией урегулирована, а произошло все из-за некорректного бронирования. Напоследок пожелал «всем мира».