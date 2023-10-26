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Posted Вчера, 14:56

Published Вчера, 14:56

Modified Вчера, 14:58

Updated Вчера, 14:58

В Башкирии новое жильё на треть дороже квартир на вторичном рынке

Цена на первичку отрывается от вторички в Уфе. Почему так происходит?

26 октября 2023, 14:56
Фото: 1MI

В Башкирии новое жильё на треть дороже квартир на вторичном рынке

Разница будет только расти.

Жильё на первичном рынке в Башкирии на 17% дороже, чем «вторичка». Это рассчитали аналитики ЦИАН.

Эксперты подсчитали, как сильно цены на жильё отличаются в регионах России. Выяснилось, что по стране в целом квадратный метр «первички» на 18% выше, чем старые квартиры. В крупнейших городах (с населением свыше 500 тысяч человек) разница составляет 13%.

Аналитики выявили шесть регионов, где «вторичка» стоит больше — в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в Чувашии, Марий Эл и Севастополе. В последнем жильё в старых домах обойдётся на 18,7% дороже.

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Наиболее высокая разница — в Астраханской области. Там квадратный метр в новостройке стоит 118,6%, что в полтора раза дороже, чем на вторичном рынке. Следом идут Пермский край, Нижегородская область, Республика Коми и Вологодская область. Башкирия не вошла в первую десятку — с разницей в 29,4% республика занимает 11 место. Один квадрат в свежей квартире обходится в 126,7 тысяч.

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В рейтинге крупных городов Уфа заняла 12 место — в нашей столице «первичка» дороже на 17%. В соседнем Челябинске разница — в полтора раза, в Казани — на 21,7%, Набережных Челнах — на треть.

По мнению аналитиков, цены заметно отличаются из-за высокого спроса на квартиры в новых жилых комплексах. Они отмечают, что разрыв будет увеличиваться.

Сегодня мы рассказывали о том, как в новых квартирах обстоят дела с инфраструктурой… для собак. Выяснилось, что в Уфе с этим не очень хорошо, но мы в числе лидеров.

#Общество#Город#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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