Специалист рассказала, как поддерживать сексуальное здоровье

Posted Вчера, 08:28
Published Вчера, 08:28
Modified Вчера, 08:30
Updated Вчера, 08:30
По мнению эксперта, сексуальность и сексуальное здоровье зависят от разных факторов. Важными из них являются здоровый образ жизни, который включает в себя физическую активность, правильное питание, полноценный сон 7-8 часов в день и регулярные профилактические осмотры, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроме того, чтобы поддерживать сексуальное здоровье, необходимо иметь позитивное отношение к сексу, сексуальности и быть способным вести половую жизнь без насилия, принуждения и дискриминации.
Анастасия Чалая подчеркнула, что сексуальная жизнь человека — это не только функция размножения, но и возможность получить удовольствие, насладиться ощущениями и развить крепкие доверительные отношения.
К сожалению, с каждым годом возраст сексуального увядания снижается, особенно в больших городах. Плохая экология, стресс, нездоровая пища, вредные привычки, условия работы и недостаток отдыха являются факторами, которые ослабляют здоровье современных мужчин и женщин.
Но Анастасия Чалая заверяет, что сексуальное здоровье важно для физического, эмоционального и социального благополучия. Она призывает всех к тому, чтобы мы сами принимали ответственность за свое сексуальное состояние, так как при должном усердии и желании мы можем сохранять свою сексуальность и здоровье на протяжении всей жизни.