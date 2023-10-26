Специалист рассказала, как поддерживать сексуальное здоровье

Но Анастасия Чалая заверяет, что сексуальное здоровье важно для физического, эмоционального и социального благополучия. Она призывает всех к тому, чтобы мы сами принимали ответственность за свое сексуальное состояние, так как при должном усердии и желании мы можем сохранять свою сексуальность и здоровье на протяжении всей жизни.