Социальная инфраструктура для питомцев: Уфа вошла в лидеры по поддержке собак

Posted Вчера, 12:39
Published Вчера, 12:39
Modified Вчера, 12:41
Updated Вчера, 12:41
Уфа попала в число лидеров в рейтинге инфраструктуры, возводимой для собак. Речь идёт о площадках, которые оборудуют для домашних животных, сообщает InKazan.
Рейтинг составлялся агентством Atlas. Его сотрудники выяснили, в каких городах вместе с новыми жилыми комплексами создаётся благоприятная среда для собаководов. Выяснилось, что легче всего выгуливать питомцев жителям новостроек в Краснодаре. Там 12,1% новых дворов оснащены специальными пространствами для собак.
Вслед за столицей Кубани идут Челябинск, Новосибирск и Казань. Уфа заняла пятое место — каждый десятый жилой комплекс имеет необходимую инфраструктуру.
Хуже всего ситуация для собачников — в Перми, Волгограде и Воронеже.
Недавно уфимская мэрия перечислила места, где уфимцам можно выгуливать домашних животных.