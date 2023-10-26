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Posted Вчера, 12:39

Published Вчера, 12:39

Modified Вчера, 12:41

Updated Вчера, 12:41

Уфа оказалась в лидерах по инфраструктуре для собак

Социальная инфраструктура для питомцев: Уфа вошла в лидеры по поддержке собак

26 октября 2023, 12:39
Фото: mkset.ru

Уфа оказалась в лидерах по инфраструктуре для собак

Пространства для собак организуют только в 10% новостроек.

Уфа попала в число лидеров в рейтинге инфраструктуры, возводимой для собак. Речь идёт о площадках, которые оборудуют для домашних животных, сообщает InKazan.

Рейтинг составлялся агентством Atlas. Его сотрудники выяснили, в каких городах вместе с новыми жилыми комплексами создаётся благоприятная среда для собаководов. Выяснилось, что легче всего выгуливать питомцев жителям новостроек в Краснодаре. Там 12,1% новых дворов оснащены специальными пространствами для собак.

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Вслед за столицей Кубани идут Челябинск, Новосибирск и Казань. Уфа заняла пятое место — каждый десятый жилой комплекс имеет необходимую инфраструктуру.

Хуже всего ситуация для собачников — в Перми, Волгограде и Воронеже.

Недавно уфимская мэрия перечислила места, где уфимцам можно выгуливать домашних животных.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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