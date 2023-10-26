Социальная инфраструктура для питомцев: Уфа вошла в лидеры по поддержке собак

Рейтинг составлялся агентством Atlas. Его сотрудники выяснили, в каких городах вместе с новыми жилыми комплексами создаётся благоприятная среда для собаководов. Выяснилось, что легче всего выгуливать питомцев жителям новостроек в Краснодаре. Там 12,1% новых дворов оснащены специальными пространствами для собак.