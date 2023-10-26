Сотрудникам «Почты России» повысят заработную плату на 22%

Posted Вчера, 13:25
Published Вчера, 13:25
Modified Вчера, 13:54
Updated Вчера, 13:54
Издание 56orb.ru сообщает, что Михаил Волков отметил, что текучесть кадров в «Почте России» в первой половине 2023 года составила 20 процентов, что ниже среднего показателя на рынке. В связи с началом высокого сезона компания приняла решение о повышении заработной платы и уже реализует его. Количество вакансий в «Почте России» составляет около 6 — 7 тысяч.
Михаил Волков отметил, что компания столкнулась с дефицитом основного персонала — сотрудников отделений, логистических центров, водителей. При этом в компании значительный объем работы и спрос на услуги остается высоким, поэтому требуется привлечение большего числа людей. Глава компании подчеркнул, что еще до реализации программы по повышению заработной платы в «Почту России» с мая вернулось 4 тысячи сотрудников, которые ранее ушли работать в другие организации, написали Ведомости.
Кроме того, «Почта России» инвестирует средства в развитие инфраструктуры. В прошлом году были отремонтированы около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности. В текущем году планируется провести еще больший объем работ.
Генеральный директор компании отметил, что это не просто ремонт. Некоторые почтовые отделения на селе превосходят городские по уровню комфорта и оснащенности.
Михаил Волков сообщил, что две трети инфраструктуры «Почты России» находятся в удаленных уголках Российской Федерации, где компания является единственным почтовым оператором.
Своими отделениями компания покрывает 26 000 населенных пунктов, а во все остальных точках услуги оказываются всеми возможными способами. И это требует больших затрат. Но в «Почте России» всегда считали, что нужно оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации.
Кроме этого, генеральный директор «Почты России» отметил, что компания работает «в режиме самоокупаемости» — без государственного финансирования.