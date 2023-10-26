Сотрудникам «Почты России» повысят заработную плату на 22%

Издание 56orb.ru сообщает, что Михаил Волков отметил, что текучесть кадров в «Почте России» в первой половине 2023 года составила 20 процентов, что ниже среднего показателя на рынке. В связи с началом высокого сезона компания приняла решение о повышении заработной платы и уже реализует его. Количество вакансий в «Почте России» составляет около 6 — 7 тысяч.