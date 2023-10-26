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Posted Вчера, 15:24

Published Вчера, 15:24

Modified Вчера, 15:26

Updated Вчера, 15:26

Минтранс Башкирии ввёл ограничения на движения по мостам

Скользкая дорога и медленный ход: для водителей Уфы введены ограничения

26 октября 2023, 15:24
Фото: 1MI

Минтранс Башкирии ввёл ограничения на движения по мостам

Чиновники отреагировали на ухудшение погоды.

Министерство транспорта Башкирии обеспокоилось ухудшением погоды. В ведомстве решили ввести ограничения на движение по мостам.

Из-за резкого похолодания и обильной влаги (дождей из снега) вероятность ДТП выросла. Чтобы автомобилисты ввели себя аккуратнее, чиновники распорядились поставить знаки «Скользкая дорога» и ограничить максимальную скорость. Теперь скорость движения не должна превышать 40 км/ч.

Ограничения касаются нескольких уфимских мостов. В список вошли мосты через Белую в сторону аэропорта и Затона, через Уфимку в сторону Шакши и Нагаево и через реку Дёму (дорога из Уфы в Дёму).

В Бурзянском районе ограниченный скоростной режим и ограничения движения внесла сама природа — бурный поток воды снёс неустойчивую насыпь. Построили сооружение несколько дней назад.

В МЧС Башкирии рассказали, когда отремонтирует мост, который смыло бурным потоком
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#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Гололед#Идэль Гумеров#Минтранс
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