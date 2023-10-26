Скользкая дорога и медленный ход: для водителей Уфы введены ограничения

Posted Вчера, 15:24
Published Вчера, 15:24
Modified Вчера, 15:26
Updated Вчера, 15:26
Министерство транспорта Башкирии обеспокоилось ухудшением погоды. В ведомстве решили ввести ограничения на движение по мостам.
Из-за резкого похолодания и обильной влаги (дождей из снега) вероятность ДТП выросла. Чтобы автомобилисты ввели себя аккуратнее, чиновники распорядились поставить знаки «Скользкая дорога» и ограничить максимальную скорость. Теперь скорость движения не должна превышать 40 км/ч.
Ограничения касаются нескольких уфимских мостов. В список вошли мосты через Белую в сторону аэропорта и Затона, через Уфимку в сторону Шакши и Нагаево и через реку Дёму (дорога из Уфы в Дёму).
В Бурзянском районе ограниченный скоростной режим и ограничения движения внесла сама природа — бурный поток воды снёс неустойчивую насыпь. Построили сооружение несколько дней назад.