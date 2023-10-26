Школьники из Башкирии могут стать сертифицированными дизайнерами цифровой одежды

— Молодёжь сейчас более внимательно и осознанно относится к окружающему миру, а мы готовы поддержать полезные начинания российских школьников. Создание диджитал-одежды экономит время и позволяет потреблять меньше материалов, что в свою очередь сокращает потребность в физическом производстве, транспортировке и связанных с этих выбросов углекислого газа. Это важный шаг в защите и поддержке окружающей среды. Ребята из Поволжья всегда активно участвуют в проекте «Поколение М» и регулярно становятся призерами в разных номинациях. В числе победителей были школьники из Мелеуза, Белорецка, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. Уверен, наше новое направление привлечет рекордное количество участников, — говорит директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.