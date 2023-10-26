Школьники из Башкирии могут стать сертифицированными дизайнерами цифровой одежды

Posted Вчера, 07:16
Published Вчера, 07:16
Modified Вчера, 07:18
Updated Вчера, 07:18
За короткий срок школьники получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. По итогам обучения участники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.
Онлайн-курс на образовательной платформе разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. Программа курса охватывает различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, кастомизировать идентичные копии существующих тканей, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур, а также узнают, как применять возможности нейросетей на базе искусственного интеллекта компании в создании уникальных графических элементов.
По итогам прохождения курса юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для оператора. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Лучшие работы будут выпущены в производство в коллаборации с молодежным фэшн-брендом. Капсульную модную коллекцию, созданную победителем, можно будет приобрести в флагманских магазинах компании.
— Молодёжь сейчас более внимательно и осознанно относится к окружающему миру, а мы готовы поддержать полезные начинания российских школьников. Создание диджитал-одежды экономит время и позволяет потреблять меньше материалов, что в свою очередь сокращает потребность в физическом производстве, транспортировке и связанных с этих выбросов углекислого газа. Это важный шаг в защите и поддержке окружающей среды. Ребята из Поволжья всегда активно участвуют в проекте «Поколение М» и регулярно становятся призерами в разных номинациях. В числе победителей были школьники из Мелеуза, Белорецка, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. Уверен, наше новое направление привлечет рекордное количество участников, — говорит директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.