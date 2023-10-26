Рейсы из Уфы задержали на несколько часов: что происходит

Ранее Mkset сообщал о задержки рейсов в Уфу. Из-за густого тумана, который окутал аэропорт Нижневартовска, все рейсы были задержаны. Вылеты самолетов в направлении Томска, Минвод, Уфы и Ханты-Мансийска были отложены на несколько часов.