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Posted Вчера, 07:16

Published Вчера, 07:16

Modified Вчера, 07:18

Updated Вчера, 07:18

Рейсы из Уфы задержали на несколько часов: что происходит

Рейсы из Уфы задержали на несколько часов: что происходит

26 октября 2023, 07:16
Фото: 1MI
Известна причина задержки рейсов.

Речь идёт о рейсах Уфа-Омск, Уфа-Минеральные Воды и Омск-Уфа. По данным онлайн-табло, задержка самолетов составила в среднем от 6 до 8 часов.

Mkset обратился в пресс-службу аэропорта чтобы узнать причину задержки рейсов. Стало известно, что рейс Уфа-Омск задержан по технической причине. Вылет запланирован на 14:00, задержка 07ч20мин.

Также, рейс Уфа-Минводы задерживается по причине позднего прибытия воздушного судна. Вылет запланирован на 19:00. Задержка 05ч40мин.

Ранее Mkset сообщал о задержки рейсов в Уфу. Из-за густого тумана, который окутал аэропорт Нижневартовска, все рейсы были задержаны. Вылеты самолетов в направлении Томска, Минвод, Уфы и Ханты-Мансийска были отложены на несколько часов.

#Общество#Башкирия#Аэропорт#Самолеты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Задержка рейсов#Виалина Ахсанова#Задержка самолёта
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