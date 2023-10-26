Рейсы из Уфы задержали на несколько часов: что происходит

Posted Вчера, 07:16
Published Вчера, 07:16
Modified Вчера, 07:18
Updated Вчера, 07:18
Речь идёт о рейсах Уфа-Омск, Уфа-Минеральные Воды и Омск-Уфа. По данным онлайн-табло, задержка самолетов составила в среднем от 6 до 8 часов.
Mkset обратился в пресс-службу аэропорта чтобы узнать причину задержки рейсов. Стало известно, что рейс Уфа-Омск задержан по технической причине. Вылет запланирован на 14:00, задержка 07ч20мин.
Также, рейс Уфа-Минводы задерживается по причине позднего прибытия воздушного судна. Вылет запланирован на 19:00. Задержка 05ч40мин.
Ранее Mkset сообщал о задержки рейсов в Уфу. Из-за густого тумана, который окутал аэропорт Нижневартовска, все рейсы были задержаны. Вылеты самолетов в направлении Томска, Минвод, Уфы и Ханты-Мансийска были отложены на несколько часов.