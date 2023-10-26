Масочный режим ввели власти Башкирии: что происходит

Posted Вчера, 08:21
Published Вчера, 08:21
Modified Вчера, 08:41
Updated Вчера, 08:41
В правительстве Башкирии было принято решение ввести обязательный масочный режим для всех сотрудников. Основная цель введения масочного режима — защита от простудных заболеваний, которые обычно активизируются в осенне-зимний период.
Правительство Башкирии приняло это решение для предотвращения роста числа заболевших ОРВИ и другими вирусными инфекциями. В настоящий момент аппарат правительства работает в штатном режиме, сообщают в правительстве.
Ранее Mkset сообщал, что в медицинских учреждениях было принято решение ввести масочный режим. При их посещении также необходимо проходить и термометрию. Кроме того, в стационарах ограничивается доступ посетителей к больным за исключением посещений для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами.