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Posted Вчера, 08:21

Published Вчера, 08:21

Modified Вчера, 08:41

Updated Вчера, 08:41

В Башкирии вводится масочный режим

Масочный режим ввели власти Башкирии: что происходит

26 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI

В Башкирии вводится масочный режим

В пресс-службе правительства региона объявили о введении масочного режима сегодня, 26 октября.

В правительстве Башкирии было принято решение ввести обязательный масочный режим для всех сотрудников. Основная цель введения масочного режима — защита от простудных заболеваний, которые обычно активизируются в осенне-зимний период.

Правительство Башкирии приняло это решение для предотвращения роста числа заболевших ОРВИ и другими вирусными инфекциями. В настоящий момент аппарат правительства работает в штатном режиме, сообщают в правительстве.

Ранее Mkset сообщал, что в медицинских учреждениях было принято решение ввести масочный режим. При их посещении также необходимо проходить и термометрию. Кроме того, в стационарах ограничивается доступ посетителей к больным за исключением посещений для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Масочный режим
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