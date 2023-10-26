Масочный режим ввели власти Башкирии: что происходит

Ранее Mkset сообщал, что в медицинских учреждениях было принято решение ввести масочный режим. При их посещении также необходимо проходить и термометрию. Кроме того, в стационарах ограничивается доступ посетителей к больным за исключением посещений для ухода за тяжелыми и лежачими пациентами.