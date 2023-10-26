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Posted Вчера, 10:25

Published Вчера, 10:25

Modified Вчера, 10:27

Updated Вчера, 10:27

Платформе «Финуслуги» исполнилось три года с момента основания

Платформе «Финуслуги» исполнилось три года с момента основания

26 октября 2023, 10:25
Фото: предоставлено пресс службой ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Реклама. ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» . erid: LjN8KJnsG
15 октября исполнилось три года с момента запуска платформы личных финансов «Финуслуги». Сейчас число ее клиентов превысило 1,2 миллиона. Это граждане со всех уголков РФ, жители больших и малых населенных пунктов.

Ранее, в момент открытия, в перечне представленных на платформе продуктов были только банковские вклады, а спустя три года физлицам предлагаются кредиты наличными, полисы ОСАГО и ипотечного страхования и такой уникальный продукт, как народные облигации. Теперь клиенты в одном личном кабинете могут выбрать любые продукты более чем 40 банков и страховых компаний и сравнить предложения более 150 финансовых организаций, размещенных на витрине. В этом году начала действовать опция удаленной идентификации с помощью Тинькофф Айди и Альфа Айди в целях ускорения процесса регистрации.

Созданное мобильное приложение «Финуслуг» набирает все большую популярность. На данный момент каждый второй клиент платформы пользуется исключительно приложением, а еще 17% пользователей применяют его наряду с веб-версией платформы. Мобильное приложение «Финуслуг» доступно для скачивания в App Store, Google Play, AppGallery, RuStore, NashStore.

Платформа предложила своим клиентам одни из наиболее выгодных условий по вкладам. Средние ставки на «Финуслугах» выше, чем в 50 самых крупных кредитных организациях РФ. Разница достигает более трех процентных пунктов в пользу «Финуслуг».

В число приоритетов платформы входит и работа с эмитентами по выпуску народных облигаций. Уже удалось выпустить облигации для пользователей, проживающих в Калининградской области и Москве, а также цифровые облигации МТС. Всего на «Финуслугах» размещено ценных бумаг объемом почти пять миллиардов рублей.

Кроме того, платформа уделяет повышенное внимание теме финансовой грамотности. Так, при участии Школы Московской биржи и экспертов рынка реализуются мероприятия по развитию финансовой культуры, чтобы россияне могли уверенно распоряжаться своими накоплениями и инвестициями на основе актуальной информации о наиболее эффективных продуктах и услугах финансового рынка.

Согласно комментарию управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, трехлетие со дня основания платформа встречает значительными достижениями. «Финуслуги» планируют и дальше совершенствоваться для обеспечения финансовых потребностей россиян, расширять перечень доступных клиентам сервисов, помогать гражданам распоряжаться своими капиталами.

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