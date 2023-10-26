Платформе «Финуслуги» исполнилось три года с момента основания

Ранее, в момент открытия, в перечне представленных на платформе продуктов были только банковские вклады, а спустя три года физлицам предлагаются кредиты наличными, полисы ОСАГО и ипотечного страхования и такой уникальный продукт, как народные облигации. Теперь клиенты в одном личном кабинете могут выбрать любые продукты более чем 40 банков и страховых компаний и сравнить предложения более 150 финансовых организаций, размещенных на витрине. В этом году начала действовать опция удаленной идентификации с помощью Тинькофф Айди и Альфа Айди в целях ускорения процесса регистрации.