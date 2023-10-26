Писательница поделилась мнением о современной литературе в России

Также автор рекомендует обратить внимание на обстоятельный роман «Волшебный хор» Евгения Кремчукова, который стал финалистом многих премий в этом году. Это произведение затрагивает важную тему общественной памяти. Если вы хотите что-то более легкое, но при этом с необычным стилем, то недавно появился роман «Непонятный роман» Ивана Шипнигова (также рекомендую прочитать «Стрим»). Если короткие рассказы вам по душе, то стоит обратить внимание на сборник Анны Лужбиной «Юркие люди», который был финалистом премии «Лицей».