«Переправа покинула чат»: жители Башкирии рассказали, что случилось с новым мостом

Posted Вчера, 12:00
Published Вчера, 12:00
Modified Вчера, 12:02
Updated Вчера, 12:02
Временный мост, сооружённый несколько дней назад в Башкирии, не выдержал напора. Видео с разрушениями попало в соцсети.
Напомним, в Бурзянском районе из-за дождей остались отрезанными от цивилизации жители деревни Бретяк. Управление дорожного хозяйства должно было отсыпать аварийный участок, но это возымело эффект на пару дней.
Пользователи соцсетей отмечают, что временная переправа над рекой Большой Нугуш разрушается во второй раз. На видео видно, что под бурным потоком водопропускная труба уплывает по течению реки. Перейти вброд участок не представляется возможным.
Жители задаются вопросом, как домой должны возвращаться школьники и студенты.
В МЧС пока что не комментировали происходящее.