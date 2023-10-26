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Posted Вчера, 12:00

Published Вчера, 12:00

Modified Вчера, 12:02

Updated Вчера, 12:02

Мост в Башкирии снова смыло потоком

«Переправа покинула чат»: жители Башкирии рассказали, что случилось с новым мостом

26 октября 2023, 12:00
Фото: 1MI

Мост в Башкирии снова смыло потоком

Отрезанными остались жители целого населённого пункта.

Временный мост, сооружённый несколько дней назад в Башкирии, не выдержал напора. Видео с разрушениями попало в соцсети.

Напомним, в Бурзянском районе из-за дождей остались отрезанными от цивилизации жители деревни Бретяк. Управление дорожного хозяйства должно было отсыпать аварийный участок, но это возымело эффект на пару дней.

Видео: t.me/ufa_rb

Пользователи соцсетей отмечают, что временная переправа над рекой Большой Нугуш разрушается во второй раз. На видео видно, что под бурным потоком водопропускная труба уплывает по течению реки. Перейти вброд участок не представляется возможным.

Жители задаются вопросом, как домой должны возвращаться школьники и студенты.

В МЧС пока что не комментировали происходящее.

#Происшествия#Видео#Дороги#Новости Башкирии#МЧС#Идэль Гумеров#Бурзянский район
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