Отдых в Уфе: полное руководство по достопримечательностям, развлечениям и кухне

Уфа — это город контрастов, где прошлое органично переплетается с настоящим. Каждый найдет здесь занятие по душе, будь то прогулки по живописным местам, посещение музеев или развлечения в современных заведениях. Откройте для себя Уфу, чтобы познакомиться с удивительной культурой Башкортостана и получить яркие впечатления.