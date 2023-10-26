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Posted Вчера, 11:42

Published Вчера, 11:42

Modified Вчера, 12:42

Updated Вчера, 12:42

В Уфе в честь университета назвали улицу

Новое имя для старой улицы в Уфе. Городские власти взялись за таблички

26 октября 2023, 11:42
Фото: mkset.ru

В Уфе в честь университета назвали улицу

Решение об этом приняли городские власти.

Горсовет Уфы утвердил новое название для улицы в Черниковке. Участок длиной в 240 метров назвал улицей Нефтяного университета.

Об изменениях в городской топографии рассказали в пресс-службе мэрии. Дорога соединяет улицы Матвея Пинского и Космонавтов. С одной стороны к ней примыкают два жилых дома 1957 года, напротив — корпусы УГНТУ.

Фото: 2GIS

Также недалеко от улицы находятся объекты социальной инфраструктуры — поликлиника №1 и лицей № 83.

В честь нового названия завтра, 27 октября будут проводиться торжественные мероприятия. Из-за этого улица будет перекрыта с 13:00 до 15:00.

Эта первая дорога в Уфе, названная в честь учебного заведения. Но в честь УГНТУ уже есть общественные пространства в городе — например, рядом с улицей Нефтяного университета находится аллея выпускников УГНТУ.

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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