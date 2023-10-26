Новое имя для старой улицы в Уфе. Городские власти взялись за таблички

Posted Вчера, 11:42
Published Вчера, 11:42
Modified Вчера, 12:42
Updated Вчера, 12:42
Горсовет Уфы утвердил новое название для улицы в Черниковке. Участок длиной в 240 метров назвал улицей Нефтяного университета.
Об изменениях в городской топографии рассказали в пресс-службе мэрии. Дорога соединяет улицы Матвея Пинского и Космонавтов. С одной стороны к ней примыкают два жилых дома 1957 года, напротив — корпусы УГНТУ.
Также недалеко от улицы находятся объекты социальной инфраструктуры — поликлиника №1 и лицей № 83.
В честь нового названия завтра, 27 октября будут проводиться торжественные мероприятия. Из-за этого улица будет перекрыта с 13:00 до 15:00.
Эта первая дорога в Уфе, названная в честь учебного заведения. Но в честь УГНТУ уже есть общественные пространства в городе — например, рядом с улицей Нефтяного университета находится аллея выпускников УГНТУ.