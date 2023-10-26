Народную программу ЕР профинансирует на 7,7 трлн рублей

Posted Вчера, 17:22
Published Вчера, 17:22
Modified Вчера, 17:22
Updated Вчера, 17:22
По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, документ получился достаточно сбалансированным. В него вошли все мероприятия, которые были запланированы партией. Об этом он сказал на собрании фракции «Единой России» с участием министра финансов Антона Силуанова, пишет rostovgazeta.ru.
В свою очередь министр рассказал об основных приоритетах бюджета. Это обеспечение оборонной безопасности и вклад в Победу, выполнение всех социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также модернизация экономики России.
Кроме того, он подчеркнул, что в приоритете — выполнение соцобязательств, а все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет.
Как отмечается, в 2024 году будет проведена индексация МРОТ на 18,5%. Мера позволит обеспечить рост зарплат почти 5 млн россиян и рост зарплат в бюджетной сфере. Индексация на уровень инфляции коснется пособий, пенсий, маткапитала. Более того, пособие по безработице начнет индексироваться ежегодно начиная с 2024 года. Программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами также получит бюджетное финансирование. Ранее она реализовывалась в тридцати регионах, а теперь — по всей стране.
Расходы на безопасность страны составляют 10,8 трлн рублей. Помимо обеспечения обороноспособности, финансирование пойдет на увеличение закупок для армии, обеспечение нужд военнослужащих на передовой. Заложено и финансирование технологического развитие России, в том числе повышенное финансирование на станкостроение — более 120 миллиардов рублей. Более триллиона рублей будет ежегодно поступать на развитие дорожного хозяйства.
Продолжается реализация программ «Единой России» по модернизации коммунальной инфраструктуры и расселению ветхого жилья. Решены многие задачи по поддержке регионов. Объем трансфертов из федерального бюджета в адрес региональных составит 3,2 млрд рублей.
Как информирует сайт ER.RU, Андрей Турчак добавил, что поправки ко второму чтению разделены на несколько блоков. Это развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера.
В конце выступления Андрей Турчак поблагодарил главу Правительства РФ, вице-премьеров, министров, с которыми партия в тесном режиме работала над проектом бюджета и над поправками к нему.