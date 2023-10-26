Народную программу ЕР профинансирует на 7,7 трлн рублей

Как отмечается, в 2024 году будет проведена индексация МРОТ на 18,5%. Мера позволит обеспечить рост зарплат почти 5 млн россиян и рост зарплат в бюджетной сфере. Индексация на уровень инфляции коснется пособий, пенсий, маткапитала. Более того, пособие по безработице начнет индексироваться ежегодно начиная с 2024 года. Программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами также получит бюджетное финансирование. Ранее она реализовывалась в тридцати регионах, а теперь — по всей стране.