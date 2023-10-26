На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?

Posted Вчера, 04:01
Published Вчера, 04:01
Modified Вчера, 04:01
Updated Вчера, 04:01
В 2021 году в России презентовали кроссовер Chery Tiggo 8 Pro. Сейчас на отечественный рынок выходит уже четвертый вариант комплектации. Напомним, что помимо базовой версии появились полноприводная 8 Pro Max с двухлитровым мотором и гибридная 8 Pro e+. Хит этой осени — рестайлинговая Chery Tiggo 8 Pro Max.
Tiggo 8 Pro Max представляет собой улучшенную вариацию Tiggo 8 Pro образца 2022 года. Визуально модель стала выглядеть еще более современно. Так, в интерьере стало меньше кнопок — блок климат-контроля теперь интегрирован в общую систему мультимедиа, а на его месте теперь оборудованы удобные подстаканники. Вместо целого ряда физических кнопок управление климатом уложено в комфортную сенсорную панель. Два экрана диагональю 12,3 дюйма объединены в изогнутом корпусе и не бликуют.
Место водителя — сиденье с «авиационными» подголовниками, вентиляцией, регулировкой по 10 направлениям и памятью. Приятно удивят дизайном руль, дверные карты с ручками и кнопками, центральная консоль и джойстик коробки передач. У переднего пассажира — сиденье типа «оттоманка» с поддержкой ног и бесступенчатой регулировкой плюс массажер. В третьем ряду есть регулировка обдува. Важно, что за безопасность отвечают девять подушек, включая коленную.
Существенный акцент новой модели — за передачу крутящего момента теперь отвечает легендарный ZF Friedrichshafen AG. Технические характеристики обещают, что автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунд, максимальная скорость выросла до 195 км/ч. При этом расход бензина уменьшился — 100 километров пути в загородном режиме требует 7,3 л, в комбинированном режиме — 8,5 л, в городском — 10,4 л. На выбор водителя — шесть предустановленных режимов движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Грунт», «4×4».
Согласованность «железа» остается у Chery образцово-показательной. В тандеме силового агрегата и коробки передач все работает как часы: бензиновый двигатель 2,0 TGDI мощностью 197 л.c. передает крутящий момент через семиступенчатого преселективного «мокрого» робота DCT от Getrag.
Отметим также предустановленную телематику Chery. Помимо привычного дистанционного запуска мотора, система дает онлайн-контроль местоположения, ведет историю поездок, сообщает о статусе автомобиля, управляет дверями и аварийными огнями. Систему можно проапгрейдить функциями безопасности — например, иммобилайзером с меткой авторизации или полным набором функций защиты от угона.
Что касается визуального контроля, то для удобства водителя установлен проекционный дисплей. Также в корпусе зеркала заднего вида установлен видеорегистратор. Примечательно, что система кругового обзора работает на 540 градусов! Дополнительный ракурс позволяет отслеживать дорожный рельеф из подкапотного пространства — при непростых участках, которыми полны российские дороги, вещь полезная.
Узнать подробности и записаться на тест-драйв можно в официальном дилерском центре «Chery центр Альфа-Сервис Зубово» по адресу Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 18/2. Тел. +7(347)262-55-00.