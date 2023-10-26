На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?

Tiggo 8 Pro Max представляет собой улучшенную вариацию Tiggo 8 Pro образца 2022 года. Визуально модель стала выглядеть еще более современно. Так, в интерьере стало меньше кнопок — блок климат-контроля теперь интегрирован в общую систему мультимедиа, а на его месте теперь оборудованы удобные подстаканники. Вместо целого ряда физических кнопок управление климатом уложено в комфортную сенсорную панель. Два экрана диагональю 12,3 дюйма объединены в изогнутом корпусе и не бликуют.