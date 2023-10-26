Масочный режим в Башкирии, творчество на машине военкома, страсти по Нурееву

Чиновники из мэрии, администрации Дёмы и минтранса сообразили на троих и вынуждены были признать — не всё так гладко в «Ярком» королевстве. Микрорайон, как и весь город, страдает из-за проблем с общественным транспортом. Как обычно, маршрутки переполнены, интервалы не соблюдаются, жители массово жалуются. Пару недель назад аналогичных проблем в Зелёной роще власти не заметили.