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Posted Вчера, 17:28

Published Вчера, 17:28

Modified Вчера, 17:30

Updated Вчера, 17:30

Масочный режим в Башкирии, творчество на машине военкома, страсти по Нурееву

Масочный режим в Башкирии, творчество на машине военкома, страсти по Нурееву

26 октября 2023, 17:28
Фото: 1MI
О главных событиях 26 октября в Уфе и республике — в дайджесте Mkset.

Военком Башкирии может похвастаться — на его машине бесплатно нарисовали граффити. Хулиганы изрисовали автомобиль крестом и надписью «Груз 200». Являются ли злоумышленники фанатами фильмов Балабанова, неизвестно.

Чёткие «тазы» за 4 миллиона, украденные у бабушки — вот чем могут похвастаться уфимские школьники. «Старшаки» прознали, что бабуля одного из школьников хранит в коробочке на балконе большую сумму денег и решили: деньги нужно быстрее вложить. Мальчишку поймали, поиском его «кураторов» занимается полиция.

Для жителей Башкирии вводится масочный режим. Но для определённого круга лиц — тех, кто посещает здание республиканского правительства. Новая мера касается также аппарата этого органа власти.

Идея КПРФ получила бурный отклик общественности. Депутаты этой фракции в Курултае предложили обсудить защиту страны и традиционных ценностей от гомосексуализма, а начать — с переименования улиц и заведений, названных в честь Рудольфа Нуреева. По мнению «коммунистов», великий танцор является «ярким представителем ЛГБТ», вокруг которого в 90-е «создан миф». Но соратников Кутлугужина осекли парламентарии, досталось и от пользователей соцсетей и даже военных на фронте.

Чиновники из мэрии, администрации Дёмы и минтранса сообразили на троих и вынуждены были признать — не всё так гладко в «Ярком» королевстве. Микрорайон, как и весь город, страдает из-за проблем с общественным транспортом. Как обычно, маршрутки переполнены, интервалы не соблюдаются, жители массово жалуются. Пару недель назад аналогичных проблем в Зелёной роще власти не заметили.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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