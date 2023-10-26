Масочный режим в Башкирии, творчество на машине военкома, страсти по Нурееву

Posted Вчера, 17:28
Published Вчера, 17:28
Modified Вчера, 17:30
Updated Вчера, 17:30
Военком Башкирии может похвастаться — на его машине бесплатно нарисовали граффити. Хулиганы изрисовали автомобиль крестом и надписью «Груз 200». Являются ли злоумышленники фанатами фильмов Балабанова, неизвестно.
Чёткие «тазы» за 4 миллиона, украденные у бабушки — вот чем могут похвастаться уфимские школьники. «Старшаки» прознали, что бабуля одного из школьников хранит в коробочке на балконе большую сумму денег и решили: деньги нужно быстрее вложить. Мальчишку поймали, поиском его «кураторов» занимается полиция.
Для жителей Башкирии вводится масочный режим. Но для определённого круга лиц — тех, кто посещает здание республиканского правительства. Новая мера касается также аппарата этого органа власти.
Идея КПРФ получила бурный отклик общественности. Депутаты этой фракции в Курултае предложили обсудить защиту страны и традиционных ценностей от гомосексуализма, а начать — с переименования улиц и заведений, названных в честь Рудольфа Нуреева. По мнению «коммунистов», великий танцор является «ярким представителем ЛГБТ», вокруг которого в 90-е «создан миф». Но соратников Кутлугужина осекли парламентарии, досталось и от пользователей соцсетей и даже военных на фронте.
Чиновники из мэрии, администрации Дёмы и минтранса сообразили на троих и вынуждены были признать — не всё так гладко в «Ярком» королевстве. Микрорайон, как и весь город, страдает из-за проблем с общественным транспортом. Как обычно, маршрутки переполнены, интервалы не соблюдаются, жители массово жалуются. Пару недель назад аналогичных проблем в Зелёной роще власти не заметили.