Толкачев осудил идею КПРФ в Башкирии бороться с «культом предателя Родины» Нуреева

Posted Вчера, 06:29
Published Вчера, 06:29
Modified Вчера, 07:16
Updated Вчера, 07:16
Слова, произнесенные Юниром Кутлугужиным, депутатом КПРФ, были зафиксированы в официальном документе, полученном главой регионального парламента, и оскорбляли знаменитого земляка Рудольфа Нуреева.
Толкачев выразил свое возмущение тем, что вместо помощи в трудный для страны момент, когда другие фракции формируют гуманитарные конвои и участвуют в специальных операциях, КПРФ решила нанести пятно на репутацию выдающегося человека, который является гордостью не только Башкирии и России, но и всего мирового сообщества.
Толкачев также добавил, что выразил надежду, что письмо, подписанное руководителем фракции, выражает только личное мнение Кутлугужина, а не позицию всей фракции.
Так Рудольфа Нуреева не поливали грязью даже во времена КПСС, хотя в то время это еще можно было бы как-то понять, — подчеркнул Константин Толкачев.