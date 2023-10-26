Толкачев осудил идею КПРФ в Башкирии бороться с «культом предателя Родины» Нуреева

Толкачев выразил свое возмущение тем, что вместо помощи в трудный для страны момент, когда другие фракции формируют гуманитарные конвои и участвуют в специальных операциях, КПРФ решила нанести пятно на репутацию выдающегося человека, который является гордостью не только Башкирии и России, но и всего мирового сообщества.