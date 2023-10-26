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Posted Вчера, 06:29

Published Вчера, 06:29

Modified Вчера, 07:16

Updated Вчера, 07:16

Толкачев осудил идею КПРФ в Башкирии бороться с «культом предателя Родины» Нуреева

Толкачев осудил идею КПРФ в Башкирии бороться с «культом предателя Родины» Нуреева

26 октября 2023, 06:29
Фото: https://m.vk.com/club180156695
Председатель башкирского парламента Константин Толкачёв, открывая пленарное заседание, предложил исключить из повестки вопрос, который поступил от депутата Юнира Кутлугужина о Рудольфе Нурееве.

Слова, произнесенные Юниром Кутлугужиным, депутатом КПРФ, были зафиксированы в официальном документе, полученном главой регионального парламента, и оскорбляли знаменитого земляка Рудольфа Нуреева.

Толкачев выразил свое возмущение тем, что вместо помощи в трудный для страны момент, когда другие фракции формируют гуманитарные конвои и участвуют в специальных операциях, КПРФ решила нанести пятно на репутацию выдающегося человека, который является гордостью не только Башкирии и России, но и всего мирового сообщества.

Толкачев также добавил, что выразил надежду, что письмо, подписанное руководителем фракции, выражает только личное мнение Кутлугужина, а не позицию всей фракции.

Так Рудольфа Нуреева не поливали грязью даже во времена КПСС, хотя в то время это еще можно было бы как-то понять, — подчеркнул Константин Толкачев.
#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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