Глава РЭО: С начала года заключена 21 концессия на 55 млрд рублей

«РЭО традиционно подводит промежуточные итоги реформы обращения с ТКО. В 2022–2023 годы ГЧП стало неотъемлемой частью развития инфраструктуры в регионах при реализации инвестпроектов. По состоянию на октябрь 2023 года заключено 21 концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов обращения с ТКО на общую сумму инвестиций 55,07 млрд рублей. Мощность создаваемых объектов составит: по обработке — 3,48 млн тонн в год, по утилизации — 1,01 млн тонн в год, по захоронению — 1,52 млн тонн в год. Новые объекты позволят субъектам прийти к выполнению показателей нацпроекта „Экология“ и построению экономики замкнутого цикла», — отчитался о проделанной работе ППК «РЭО» и дальнейших планах глава компании Денис Буцаев.