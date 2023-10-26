Глава РЭО: С начала года заключена 21 концессия на 55 млрд рублей

Posted Вчера, 16:21
Published Вчера, 16:21
Modified Вчера, 16:21
Updated Вчера, 16:21
Как сообщает gorod55.ru, ссылаясь на сведения публично-правовой компании «Российский экологический оператор», инициативы планируется воплотить с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
«РЭО традиционно подводит промежуточные итоги реформы обращения с ТКО. В 2022–2023 годы ГЧП стало неотъемлемой частью развития инфраструктуры в регионах при реализации инвестпроектов. По состоянию на октябрь 2023 года заключено 21 концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов обращения с ТКО на общую сумму инвестиций 55,07 млрд рублей. Мощность создаваемых объектов составит: по обработке — 3,48 млн тонн в год, по утилизации — 1,01 млн тонн в год, по захоронению — 1,52 млн тонн в год. Новые объекты позволят субъектам прийти к выполнению показателей нацпроекта „Экология“ и построению экономики замкнутого цикла», — отчитался о проделанной работе ППК «РЭО» и дальнейших планах глава компании Денис Буцаев.
Инициативы будут воплощаться в 17 субъектах РФ: Нижегородской, Омской, Иркутской, Томской, Челябинской, Курганской, Рязанской, Курской, Калужской, Липецкой областях, Пермском, Приморском, Забайкальском краях, Кабардино-Балкарской Республике, республиках Башкортостан и Бурятии, Чукотском автономном округе.
Чтобы концессии удалось реализовать, государство выдает субсидирование на купонный доход по облигациям Российского экологического оператора — на таких условиях инвестор получает возможность на льготный заем. В данном случае 90% от ключевой ставки обязуется компенсировать государство.
Гендиректор ППК «РЭО» подчеркивает, что при реализации такой стратегии деньги на финансовом рынке предоставляются по рыночной ставке, а инвесторы получают средства по субсидированной ставке в размере 5%.
Особая мера поддержки распространяется на субъекты, которые отличаются минимальной бюджетной обеспеченностью. Субсидирование из федеральной казны может направляться на финансирование регионов, которые обязаны выплачивать капитальные гранты по концессиям. Подобная субсидия способна погасить до 95% от стоимости объектов без учета НДС.
Формирование инфраструктуры по обращению с отходами в российских регионах помогает стабилизировать экологическую ситуацию, способствует формированию экономики замкнутого цикла в стране.