«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре

«Гастрономика» — это не только про еду. Помимо широкого ассортимента блюд и форматов, здесь планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Кстати о детях: на территории фуд-молла будет детская игровая для маленьких гостей, гувернеры присмотрят за малышами, пока родители открывают для себя новые вкусы и блюда.