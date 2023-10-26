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Posted Вчера, 11:56

Published Вчера, 11:56

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Фотография похожего проекта

«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре

26 октября 2023, 11:56
Фото: night2day.ru
Фотография похожего проекта
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна . erid: LjN8KM9cr
Формат фуд-моллов и фуд-маркетов не первый год остается в модных трендах по всему миру. Не стала исключением и Уфа — в ноябре в «Гостином дворе» открывается фуд-молл «Гастрономика».

17 ресторанных и барных концепций на 1500 кв. метрах, объединенных общей территорией, с различными видами посадок, позволят получить невероятное разнообразие блюд и вкусов, не покидая уютного столика.

Итальянская и паназиатская, средиземноморская, корейская, грузинская, японская, греческая, американская и другие кухни — о вкусах спорят все, но каждый здесь сможет найти свое.

Фотография похожего проектаФотография похожего проекта
Фотография похожего проекта
Фото: night2day.ru

«Гастрономика» — это не только про еду. Помимо широкого ассортимента блюд и форматов, здесь планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Кстати о детях: на территории фуд-молла будет детская игровая для маленьких гостей, гувернеры присмотрят за малышами, пока родители открывают для себя новые вкусы и блюда.

На втором этаже фуд-молла в те же дни откроется филиал небезызвестного танцевального бара meet.point. Также в «Гастрономике» открыты вакансии поваров, кассиров, менеджеров. Если хотите работать в стильном гастрономическом пространстве в сердце города, звоните 8-905-005-32-23.

«Гастрономика» — открытие в ноябре 2023 г. «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1.

instagram.com/gastronomikaufa (Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены)

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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