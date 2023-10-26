«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре

Posted Вчера, 11:56
Published Вчера, 11:56
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
17 ресторанных и барных концепций на 1500 кв. метрах, объединенных общей территорией, с различными видами посадок, позволят получить невероятное разнообразие блюд и вкусов, не покидая уютного столика.
Итальянская и паназиатская, средиземноморская, корейская, грузинская, японская, греческая, американская и другие кухни — о вкусах спорят все, но каждый здесь сможет найти свое.
«Гастрономика» — это не только про еду. Помимо широкого ассортимента блюд и форматов, здесь планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Кстати о детях: на территории фуд-молла будет детская игровая для маленьких гостей, гувернеры присмотрят за малышами, пока родители открывают для себя новые вкусы и блюда.
На втором этаже фуд-молла в те же дни откроется филиал небезызвестного танцевального бара meet.point. Также в «Гастрономике» открыты вакансии поваров, кассиров, менеджеров. Если хотите работать в стильном гастрономическом пространстве в сердце города, звоните 8-905-005-32-23.
«Гастрономика» — открытие в ноябре 2023 г. «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1.
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