Замначальника отдела полиции Башкирии задержан за получение взятки

Posted 25 октября, 08:37
Published 25 октября, 08:37
Modified 25 октября, 08:39
Updated 25 октября, 08:39
В Башкирии задержан 49-летний заместитель начальника ОМВД по Мелеузовскому району Александр Заварзин. Как сообщает пресс-службы следственного комитета РБ и МВД РБ, полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере
По версии следствия, Заварзин в период в 2014–2018 годах требовал с местного бизнесмена, который занимался демонтажем трубопроводов, денежные средства. Взамен сотрудник обещал не принимать меры к изъятию его техники при проведении проверок его предпринимательской деятельности. Опасаясь дальнейших препятствий, бизнесмен согласился и регулярно передавал ему требуемую сумму. Всего полицейский получил 2,3 миллиона рублей.
Раскрыли преступление оперативники из УСБ МВД. На данный момент по месту жительства и службы сотрудника уже проведены обыски. Проводятся дальнейшие следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В МВД подчеркивают, что уволен замначальника будет, если его вина в совершении преступления подтвердится.