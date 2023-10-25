Замначальника отдела полиции Башкирии задержан за получение взятки

По версии следствия, Заварзин в период в 2014–2018 годах требовал с местного бизнесмена, который занимался демонтажем трубопроводов, денежные средства. Взамен сотрудник обещал не принимать меры к изъятию его техники при проведении проверок его предпринимательской деятельности. Опасаясь дальнейших препятствий, бизнесмен согласился и регулярно передавал ему требуемую сумму. Всего полицейский получил 2,3 миллиона рублей.