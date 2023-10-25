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Posted 25 октября, 08:37

Published 25 октября, 08:37

Modified 25 октября, 08:39

Updated 25 октября, 08:39

Замначальника отдела полиции Башкирии задержан за получение взятки

Замначальника отдела полиции Башкирии задержан за получение взятки

25 октября 2023, 08:37
Фото: 1MI
Речь идет о высокопоставленном сотруднике ОМВД по Мелеузовскому району.

В Башкирии задержан 49-летний заместитель начальника ОМВД по Мелеузовскому району Александр Заварзин. Как сообщает пресс-службы следственного комитета РБ и МВД РБ, полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере

По версии следствия, Заварзин в период в 2014–2018 годах требовал с местного бизнесмена, который занимался демонтажем трубопроводов, денежные средства. Взамен сотрудник обещал не принимать меры к изъятию его техники при проведении проверок его предпринимательской деятельности. Опасаясь дальнейших препятствий, бизнесмен согласился и регулярно передавал ему требуемую сумму. Всего полицейский получил 2,3 миллиона рублей.

Раскрыли преступление оперативники из УСБ МВД. На данный момент по месту жительства и службы сотрудника уже проведены обыски. Проводятся дальнейшие следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В МВД подчеркивают, что уволен замначальника будет, если его вина в совершении преступления подтвердится.

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