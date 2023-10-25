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Posted 25 октября, 09:32

Published 25 октября, 09:32

Modified 25 октября, 09:39

Updated 25 октября, 09:39

На улице Октябрьской революции в Уфе загорелся строительный вагончик

«Языки пламени»: в Уфе произошел пожар на улице Октябрьской революции

25 октября 2023, 09:32
Фото: МЧС по РБ

На улице Октябрьской революции в Уфе загорелся строительный вагончик

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Строительный металлический вагончик загорелся сегодня на улице Октябрьской Революции в Уфе. К моменту прибытия пожарных МЧС происходило сильное задымление — виднелись языки пламени.

Открытое горение потушено за 13 минут, распространения огня на соседние строения не допущено. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Фото: МЧС по РБ

Ранее на улице Октябрьской революции в Уфе открыли движение. Проезд, в частности, был открыт по участку от улицы Воровского до Новомостовой. Его протяженность составляет порядка 540 метров.

Напомним, в сентябре 2023 года глава Башкирии заявил, что улица Октябрьской революции станет «уфимским арбатом» — полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Проезжая часть будет сохранена.

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#Происшествия#Пожар#МЧС#Азамат Нухов#Возгорание#МЧС Башкирии
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