«Языки пламени»: в Уфе произошел пожар на улице Октябрьской революции

Posted 25 октября, 09:32
Published 25 октября, 09:32
Modified 25 октября, 09:39
Updated 25 октября, 09:39
Строительный металлический вагончик загорелся сегодня на улице Октябрьской Революции в Уфе. К моменту прибытия пожарных МЧС происходило сильное задымление — виднелись языки пламени.
Открытое горение потушено за 13 минут, распространения огня на соседние строения не допущено. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее на улице Октябрьской революции в Уфе открыли движение. Проезд, в частности, был открыт по участку от улицы Воровского до Новомостовой. Его протяженность составляет порядка 540 метров.
Напомним, в сентябре 2023 года глава Башкирии заявил, что улица Октябрьской революции станет «уфимским арбатом» — полупешеходной зоной с широкими мостовыми и тротуарами. Проезжая часть будет сохранена.