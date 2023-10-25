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Posted 25 октября, 05:55

Published 25 октября, 05:55

Modified 25 октября, 05:57

Updated 25 октября, 05:57

Верховный суд Башкирии не удовлетворил жалобу Рамили Свитовой*

Верховный суд Башкирии не удовлетворил жалобу Рамили Свитовой*

25 октября 2023, 05:55
Фото: 1MI
Активистку обвиняют в публичных призывах к дезертирству.

Стало известно, что Верховный суд Башкирии оставил в силе избранную ранее Рамиле Саитовой (Галим)* меру пресечения. Активистка будет содержаться в СИЗО еще как минимум до 13 января 2024 года.

Напомним, что Рамилю Саитову (Галим)* обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Активистка опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных граждан к дезертирству, заявляет Гособвинение. Однако сама Рамиля Саитова (Галим)* вину не признает.

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Общество#Элина Сайфранова#Суд#Верховный суд#Решение суда#Новости Башкирии#Судебное заседание#Постановление суда
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