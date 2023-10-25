Верховный суд Башкирии не удовлетворил жалобу Рамили Свитовой*

Напомним, что Рамилю Саитову (Галим)* обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Активистка опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных граждан к дезертирству, заявляет Гособвинение. Однако сама Рамиля Саитова (Галим)* вину не признает.