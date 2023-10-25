В Уфе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля члена комиссии УГАТУ

Posted 25 октября, 13:32
Published 25 октября, 13:32
Modified 25 октября, 13:36
Updated 25 октября, 13:36
В Уфе 14 октября неизвестный поджёг автомобиль «Митсубиси аутлендер», принадлежащий местному жителю. Отмечается, что данным авто также пользовалась его супруга. Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения.
Как сообщал ранее Mkset, мужчина таким образом мог пытаться отомстить директору IT-компании, которая по результатам защиты его диплома предложила поставить ему тройку, отметив, что его работа «была самой слабой на потоке».
Оперативники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с уфимскими коллегами в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали в подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина попытался скрыться и покинуть республику на поезде, но безуспешно.
— В настоящее время следователем Отдела полиции №9 УМВД России по городу Уфе по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. По месту проживания злоумышленника проведен обыск. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Республики. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, — сообщили в пресс-службе ведомства.