В Уфе студент сжег автомобиль члена комиссии УГАТУ из-за четверки в дипломе

В 2021-м году злоумышленник получал диплом магистра по IT-специальности, тогда работу студента оценили на 4. Пострадавшая, как передают «Башинформ», вспоминает, что это был самый слабый диплом в потоке, однако с большой натяжкой ему все же поставили четыре.