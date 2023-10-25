В Уфе студент сжег автомобиль члена комиссии УГАТУ из-за четверки в дипломе

Posted 25 октября, 07:08
Published 25 октября, 07:08
Modified 25 октября, 08:34
Updated 25 октября, 08:34
В Уфе 42-летний мужчина поджег автомобиль «Митсубиси Аутлендер» члена комиссии УГАТУ якобы из-за четверки в дипломе.
В 2021-м году злоумышленник получал диплом магистра по IT-специальности, тогда работу студента оценили на 4. Пострадавшая, как передают «Башинформ», вспоминает, что это был самый слабый диплом в потоке, однако с большой натяжкой ему все же поставили четыре.
Со слов женщины, задержали поджигателя при попытке скрыться из города. Она переживает, что бывший студент может уйти от ответственности.
Mkset запросил комментарий в пресс-службе МВД РБ.