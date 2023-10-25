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Posted 25 октября, 07:08

Published 25 октября, 07:08

Modified 25 октября, 08:34

Updated 25 октября, 08:34

В Уфе студент сжег автомобиль члена комиссии УГАТУ из-за четверки в дипломе

В Уфе студент сжег автомобиль члена комиссии УГАТУ из-за четверки в дипломе

25 октября 2023, 07:08
Фото: 1MI
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября, пострадавшей оказалась директор IT-компании, которая ранее была членом комиссии в УГАТУ.

В Уфе 42-летний мужчина поджег автомобиль «Митсубиси Аутлендер» члена комиссии УГАТУ якобы из-за четверки в дипломе.

В 2021-м году злоумышленник получал диплом магистра по IT-специальности, тогда работу студента оценили на 4. Пострадавшая, как передают «Башинформ», вспоминает, что это был самый слабый диплом в потоке, однако с большой натяжкой ему все же поставили четыре.

Со слов женщины, задержали поджигателя при попытке скрыться из города. Она переживает, что бывший студент может уйти от ответственности.

Mkset запросил комментарий в пресс-службе МВД РБ.

#Общество#Происшествия#Город#Элина Сайфранова#Поджог автомобиля#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Поджог
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