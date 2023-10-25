mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 15:39

Published 25 октября, 15:39

Modified 25 октября, 15:41

Updated 25 октября, 15:41

Перекресток улиц Пушкина и Карла Маркса в Уфе перекроют до 30 ноября

В Уфе с завтрашнего дня ограничат движение по улицах Пушкина и Карла Маркса

25 октября 2023, 15:39
Фото: 1MI

Перекресток улиц Пушкина и Карла Маркса в Уфе перекроют до 30 ноября

Причину ввода ограничений назвали в пресс-службе городской администрации.

В Уфе в период с 26 октября по 30 ноября будет частично ограничен проезд на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. В частности, движение будет ограничено на участке улицы Пушкина в сторону Театральной, на проезде по Карла Маркса в сторону ул. Коммунистической. Помимо этого, будет закрыт поворот налево с Карла Маркса на Пушкина.

Как пояснили в мэрии Уфы, ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта водопровода на данном перекрёстке. Отмечается, что в связи с его проведением в городе изменится схема движения общественного транспорта.

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01