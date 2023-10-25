В Уфе с завтрашнего дня ограничат движение по улицах Пушкина и Карла Маркса

В Уфе в период с 26 октября по 30 ноября будет частично ограничен проезд на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса. В частности, движение будет ограничено на участке улицы Пушкина в сторону Театральной, на проезде по Карла Маркса в сторону ул. Коммунистической. Помимо этого, будет закрыт поворот налево с Карла Маркса на Пушкина.