В Уфе не нашли подрядчика для реконструкции улицы Октябрьской революции за 520 млн

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы не смогло найти подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, которые должны были выполнить до ноября 2025 года. Итоги конкурса были подведены во вторник, 24 октября. На участие в нем была подана всего одна заявка, несоответствующая при этом требованиям.