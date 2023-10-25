В Уфе не нашли подрядчика для реконструкции улицы Октябрьской революции за 520 млн

Posted 25 октября, 11:39
Published 25 октября, 11:39
Modified 25 октября, 12:13
Updated 25 октября, 12:13
Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы не смогло найти подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, которые должны были выполнить до ноября 2025 года. Итоги конкурса были подведены во вторник, 24 октября. На участие в нем была подана всего одна заявка, несоответствующая при этом требованиям.
Напомним, начальная цена контракта составляла порядка 520 млн руб. Финансирование работ должно было осуществляться за счет средств городского бюджета.
Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет провести демонтажные работы и земляные работы, установить покрытия, малые архитектурные формы, подпорные стены и водоотводные лотки, а также провести мероприятия по озеленению территории. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить охрану на месте раскопок ОКН «Древняя уфимская крепость».