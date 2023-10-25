mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:39

Published 25 октября, 11:39

Modified 25 октября, 12:13

Updated 25 октября, 12:13

В Уфе не нашли подрядчика для реконструкции улицы Октябрьской революции за 520 млн

В Уфе не нашли подрядчика для реконструкции улицы Октябрьской революции за 520 млн

25 октября 2023, 11:39
Фото: mkset.ru
Итоги конкурса, который ранее проводился на портале госзакупок, подвели 24 октября.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы не смогло найти подрядчика второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, которые должны были выполнить до ноября 2025 года. Итоги конкурса были подведены во вторник, 24 октября. На участие в нем была подана всего одна заявка, несоответствующая при этом требованиям.

Напомним, начальная цена контракта составляла порядка 520 млн руб. Финансирование работ должно было осуществляться за счет средств городского бюджета.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет провести демонтажные работы и земляные работы, установить покрытия, малые архитектурные формы, подпорные стены и водоотводные лотки, а также провести мероприятия по озеленению территории. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить охрану на месте раскопок ОКН «Древняя уфимская крепость».

Первая пешеходная улица Уфы: показываем как идет реконструкция Октябрьской революции
Узнать подробнее
#Общество#Уфа#Благоустройство#Администрация Уфы#Госзакупки#Новости Уфы#Администрация#Азамат Нухов
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01