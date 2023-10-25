В ТПП РБ прошла встреча с руководителем Роскачества Максимом Протасовым

Тимур Хакимов рассказал о деятельности Палаты и об услугах, которые оказывает ТПП РБ. В частности, о работе регионального Центра компетенций в области «Халяль». Он был организован после подписания соглашения в рамках ПМЭФ между президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и руководителем Роскачества Максимом Протасовым. Согласно документу, ТПП предоставляет помещения, технические условия для деятельности территориальных отделений Центра компетенций Халяль Роскачества. Пилотным регионом для запуска такого подразделения выбран Башкортостан.