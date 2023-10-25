В ТПП РБ прошла встреча с руководителем Роскачества Максимом Протасовым

Posted 25 октября, 11:16
Published 25 октября, 11:16
Modified 25 октября, 11:18
Updated 25 октября, 11:18
В обсуждении актуальных для республики вопросов приняли участие вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, президент ТПП РБ Тимур Хакимов и министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.
Стороны обсудили вопросы маркировки товаров, опыт субсидирования сертификации в регионах России, сертификацию по стандартам «Халяль», а также развитие проекта «Продукт Башкортостана».
Тимур Хакимов рассказал о деятельности Палаты и об услугах, которые оказывает ТПП РБ. В частности, о работе регионального Центра компетенций в области «Халяль». Он был организован после подписания соглашения в рамках ПМЭФ между президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и руководителем Роскачества Максимом Протасовым. Согласно документу, ТПП предоставляет помещения, технические условия для деятельности территориальных отделений Центра компетенций Халяль Роскачества. Пилотным регионом для запуска такого подразделения выбран Башкортостан.
Центр уже активно работает в Уфе, в нем проходят сертификацию крупнейшие республиканские производители. Все сертификаты, выдаваемые органом «Роскачество — Халяль», вносятся в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации, что позволяет потребителям получать о них информацию и проверять сведения о сертифицированном продукте и товаре.
На рабочем совещании участники обсудили перспективы деятельности Центра, сертификацию продукции крупных федеральных производителей, реализацию проектов по привлечению инвесторов.