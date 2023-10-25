В Башкирии столкнулись два грузовика: есть погибший

По предварительным данным, инцидент произошел в среду, 25 октября, около 14:00 на 1618 км автодороги М-5 «Урал». На данном участке столкнулись грузовой тягач «КамАЗ» под управлением 42-летнего жителя Воронежской области и встречный грузовик «Хино», за рулём которого находился 55-летний житель Челябинской области.