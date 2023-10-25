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Posted 25 октября, 12:50

Published 25 октября, 12:50

Modified 25 октября, 12:52

Updated 25 октября, 12:52

В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате столкновения двух грузовиков

В Башкирии столкнулись два грузовика: есть погибший

25 октября 2023, 12:50

В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате столкновения двух грузовиков

От полученных в результате аварии травм мужчина скончался до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции

По предварительным данным, инцидент произошел в среду, 25 октября, около 14:00 на 1618 км автодороги М-5 «Урал». На данном участке столкнулись грузовой тягач «КамАЗ» под управлением 42-летнего жителя Воронежской области и встречный грузовик «Хино», за рулём которого находился 55-летний житель Челябинской области.

В результате ДТП водитель «Хино» от полученных травм скончался до приезда медиков. Медицинская помощь потребовалась водителю «КамАЗа».

#Происшествия#ГИБДД#Авария#Столкновение#Смертельное ДТП#ДТП#Азамат Нухов
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