Уфимец, переходивший дорогу в неустановленном месте, погиб под колесами трамвая

Posted 25 октября, 19:33
Published 25 октября, 19:33
Modified 25 октября, 22:47
Updated 25 октября, 22:47
В среду, 25 октября, около 21:00 в микрорайоне Черниковка 31-летний водитель трамвая насмерть задавил пешехода.
Инцидент с летальным исходом произошел с трамваем №8, следовавшим по ул. Вологодская в сторону ул. Кольцевой. В это время местный житель переходил через дорогу в неположенном месте.
От травм, полученных в результате ДТП мужчина скончался до прибытия медиков. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Подробности ДТП уточняются.