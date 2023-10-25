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Posted 25 октября, 19:33

Published 25 октября, 19:33

Modified 25 октября, 22:47

Updated 25 октября, 22:47

В Уфе трамвай насмерть сбил мужчину

Уфимец, переходивший дорогу в неустановленном месте, погиб под колесами трамвая

25 октября 2023, 19:33
Фото: mkset.ru

В Уфе трамвай насмерть сбил мужчину

Инцидент произошел ранее в уфимском микрорайоне Черниковка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе

В среду, 25 октября, около 21:00 в микрорайоне Черниковка 31-летний водитель трамвая насмерть задавил пешехода.

Инцидент с летальным исходом произошел с трамваем №8, следовавшим по ул. Вологодская в сторону ул. Кольцевой. В это время местный житель переходил через дорогу в неположенном месте.

От травм, полученных в результате ДТП мужчина скончался до прибытия медиков. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Подробности ДТП уточняются.

#Происшествия#Город#Смертельное ДТП#ДТП#В ДТП погиб человек#Новости Уфы#Трамвай#Азамат Нухов
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