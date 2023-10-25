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Posted 25 октября, 09:18

Published 25 октября, 09:18

Modified 25 октября, 09:21

Updated 25 октября, 09:21

Историкам из Казани отказали в участии в конференции в Уфе

Ученых из Казани не пустили в Уфу без объяснения причины

25 октября 2023, 09:18
Фото: 1MI

Историкам из Казани отказали в участии в конференции в Уфе

Четырех представителей института истории Марджани не допустили к участию в конференции в Уфе: им пришел отказ без объяснения причины, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на telegram-канал учреждения.

Так, в Уфе с 21 по 22 ноября должны состояться Мажитовские чтения, куда и подали заявки на участие четыре сотрудника института. Однако Искандеру Измайлову, Ильнуру Миргалееву, Радику Исхакову и Анвару Аксанову отказали без уточнения причин. В институте Марджани подчеркивают, что с «отказом тянули до последних дней».

Отмечается, что основная тема чтений в этом году заявлена как «Кочевой мир Центральной Евразии в древности и средневековье». В рамках мероприятия якобы должны пройти обсуждения создания в Чишминском районе республики Евразийского музея кочевых цивилизаций.

— В Башкирии конференция рассматривается как важное идеологическое событие, где будет развиваться идея создания в Чишминском районе республики Евразийского музея кочевых цивилизаций, а мавзолеи этого региона будут представляться исключительно как наследие башкирского народа. В этой связи альтернативные точки зрения татарских историков на историю Южного Урала могли нарушить идиллическую картину мира башкирских чиновников и политтехнологов, — пишут представители казанского института.
#Общество#Уфа#Образование#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вузы#История Уфы#Татарстан#Конференция#Азамат Нухов
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