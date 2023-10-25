Ученых из Казани не пустили в Уфу без объяснения причины

Posted 25 октября, 09:18
Published 25 октября, 09:18
Modified 25 октября, 09:21
Updated 25 октября, 09:21
Так, в Уфе с 21 по 22 ноября должны состояться Мажитовские чтения, куда и подали заявки на участие четыре сотрудника института. Однако Искандеру Измайлову, Ильнуру Миргалееву, Радику Исхакову и Анвару Аксанову отказали без уточнения причин. В институте Марджани подчеркивают, что с «отказом тянули до последних дней».
Отмечается, что основная тема чтений в этом году заявлена как «Кочевой мир Центральной Евразии в древности и средневековье». В рамках мероприятия якобы должны пройти обсуждения создания в Чишминском районе республики Евразийского музея кочевых цивилизаций.
— В Башкирии конференция рассматривается как важное идеологическое событие, где будет развиваться идея создания в Чишминском районе республики Евразийского музея кочевых цивилизаций, а мавзолеи этого региона будут представляться исключительно как наследие башкирского народа. В этой связи альтернативные точки зрения татарских историков на историю Южного Урала могли нарушить идиллическую картину мира башкирских чиновников и политтехнологов, — пишут представители казанского института.