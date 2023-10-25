Ученых из Казани не пустили в Уфу без объяснения причины

Так, в Уфе с 21 по 22 ноября должны состояться Мажитовские чтения, куда и подали заявки на участие четыре сотрудника института. Однако Искандеру Измайлову, Ильнуру Миргалееву, Радику Исхакову и Анвару Аксанову отказали без уточнения причин. В институте Марджани подчеркивают, что с «отказом тянули до последних дней».