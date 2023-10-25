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Posted 25 октября, 10:14

Published 25 октября, 10:14

Modified 25 октября, 10:16

Updated 25 октября, 10:16

Синдром спортивного сердца: проблема профессионалов

Синдром спортивного сердца: проблема профессионалов

25 октября 2023, 10:14
Фото: 1MI
Профессиональные спортсмены, занимающиеся физическими тренировками более 4 раз в неделю, подвержены риску развития синдрома спортивного сердца, характеризующегося увеличением сердца и снижением числа сердечных сокращений, что может привести к хронической усталости и повышенному риску травм.

Занятия спортом имеют противоречивые последствия для здоровья. Хотя спортсмены обычно являются выносливыми и реже болеют, иногда они сталкиваются со множеством хронических заболеваний из-за чрезмерных нагрузок.

Врач Мария Беляева объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» опасности интенсивных тренировок и рассказала о так называемом синдроме спортивного сердца. Этот синдром развивается, когда человек занимается спортом более четырех раз в неделю.

По словам Беляевой, постоянные и интенсивные тренировки не дают мышцам полностью восстановиться после физической активности. В результате этого возрастает риск получения травм и появления хронической усталости.

Одной из самых распространенных проблем профессиональных спортсменов, которые проводят на тренировках все свое свободное время, является синдром спортивного сердца.

Это состояние возникает при длительных и интенсивных физических нагрузках. Обычно оно проявляется у людей, которые тратят более одного часа в день на спорт и тренируются каждый день с небольшими перерывами.

У людей со синдромом спортивного сердца размер сердца увеличивается, а количество сердечных сокращений уменьшается. Это состояние медицински называется брадикардией. Также обычно прослушивание сердца выявляет характерные шумы, которые не являются патологией, но важно регулярно проходить осмотр у кардиолога для контроля.

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