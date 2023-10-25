Синдром спортивного сердца: проблема профессионалов

Posted 25 октября, 10:14
Published 25 октября, 10:14
Modified 25 октября, 10:16
Updated 25 октября, 10:16
Занятия спортом имеют противоречивые последствия для здоровья. Хотя спортсмены обычно являются выносливыми и реже болеют, иногда они сталкиваются со множеством хронических заболеваний из-за чрезмерных нагрузок.
Врач Мария Беляева объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» опасности интенсивных тренировок и рассказала о так называемом синдроме спортивного сердца. Этот синдром развивается, когда человек занимается спортом более четырех раз в неделю.
По словам Беляевой, постоянные и интенсивные тренировки не дают мышцам полностью восстановиться после физической активности. В результате этого возрастает риск получения травм и появления хронической усталости.
Одной из самых распространенных проблем профессиональных спортсменов, которые проводят на тренировках все свое свободное время, является синдром спортивного сердца.
Это состояние возникает при длительных и интенсивных физических нагрузках. Обычно оно проявляется у людей, которые тратят более одного часа в день на спорт и тренируются каждый день с небольшими перерывами.
У людей со синдромом спортивного сердца размер сердца увеличивается, а количество сердечных сокращений уменьшается. Это состояние медицински называется брадикардией. Также обычно прослушивание сердца выявляет характерные шумы, которые не являются патологией, но важно регулярно проходить осмотр у кардиолога для контроля.