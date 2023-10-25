Секреты диетолога: богатые кальцием продукты, о которых вы не знали

Вместо того, чтобы забывать, можно было бы помнить о негативном влиянии на усвоение организмом кальция и других полезных веществ, которое может оказывать содержащийся в них танин чай и кофе. При составлении питательного рациона следует учитывать разнообразие источников кальция, чтобы обеспечить костям здоровье и прочность. Принимая во внимание эти факторы, можно достичь желаемых результатов.