Posted 25 октября, 09:28
Published 25 октября, 09:28
Modified 25 октября, 09:30
Updated 25 октября, 09:30
Диетолог-нутрициолог Елена Желянина подчеркнула, что молочные продукты не являются единственным источником этого вещества, так как орехи (фундук, миндаль), семена, брокколи и бананы содержат его даже больше. Кроме того, она также подчеркнула важность употребления кунжутного масла и семян кунжута, так как они богаты насыщенными жирными кислотами.
Вместо того, чтобы забывать, можно было бы помнить о негативном влиянии на усвоение организмом кальция и других полезных веществ, которое может оказывать содержащийся в них танин чай и кофе. При составлении питательного рациона следует учитывать разнообразие источников кальция, чтобы обеспечить костям здоровье и прочность. Принимая во внимание эти факторы, можно достичь желаемых результатов.
Ранее Mkset сообщал о распространенной ошибке, которую совершает большинство людей при составлении своего рациона питания. В беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев поделился своими знаниями о том, как правильно составлять рацион питания в зависимости от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья каждого человека. Он также рекомендовал использовать приложение «Счетчик калорий» для более точного расчета калорийности продуктов.