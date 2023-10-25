Программа медпомощи по ОМС будет расширена в 2024 году

Размер страховой выплаты, перечисленной медицинскому учреждению за прием каждого пациента по ОМС, увеличат на 14%: с 16,8 до 19,2 тысячи рублей. Стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре тоже увеличится и с учетом индексации достигнет 102,1 тысячи рублей в 2024 году; 110,6 тысячи — в 2025-м, 119,8 тысячи рублей — в 2026 году.