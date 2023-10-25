Программа медпомощи по ОМС будет расширена в 2024 году

Posted 25 октября, 08:01
Published 25 октября, 08:01
Modified 25 октября, 08:01
Updated 25 октября, 08:01
В соответствии с проектом программы госгарантий на 2024 год и плановые 2025–2026 годы государством намечено увеличение расходов на медицину с дальнейшим расширением спектра врачебных услуг, пишут newizv.ru.
Размер страховой выплаты, перечисленной медицинскому учреждению за прием каждого пациента по ОМС, увеличат на 14%: с 16,8 до 19,2 тысячи рублей. Стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре тоже увеличится и с учетом индексации достигнет 102,1 тысячи рублей в 2024 году; 110,6 тысячи — в 2025-м, 119,8 тысячи рублей — в 2026 году.
Объем услуг, предоставленных в рамках приоритетного направления «онкология», будет увеличен на 8,7% в условиях круглосуточного стационара, а в условиях дневного — на 7,7%. Объем медицинских услуг по экстракорпоральному оплодотворению увеличится на 2,6%. Парам, страдающим бесплодием, в 2024 году обеспечат бесплатное выполнение не менее 78 тысяч циклов ЭКО.
Регионы теперь наделены правом самостоятельного определения порядка проведения скрининга на вирусный гепатит С и ПЭТ/КТ-исследований, направленных на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Средняя стоимость лечения гепатита С в дневном стационаре впервые закреплена на федеральном уровне — в среднем 143,8 тысячи рублей на застрахованное лицо в 2024 году и 158,3 тысячи рублей — в 2026-м.
Согласно программе госгарантий, в 2024 году в поликлиниках откроют кабинеты медико-психологического консультирования. Таким образом, клинические психологи смогут давать пациентам консультации амбулаторно, по ОМС.
Статус приоритетного направления программы государственных гарантий сохраняет первичная медико-санитарная помощь, поэтому ее финансирование предполагается увеличить. В частности, объем профилактических мероприятий, в том числе диспансеризаций и плановых медосмотров, будет увеличен на 17,3%.
«Диспансерное наблюдение показано гражданам, страдающим отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или имеющим высокий риск их развития», — отметили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Для случаев онкологии, сахарного диабета и заболеваний системы кровообращения объем мероприятий в рамках диспансеризации подлежит тщательному пересмотру — с учетом факторов риска. В 2024 году на все три направления направят 101,5 миллиарда рублей, в 2025-м — 107,8 миллиарда, в 2026-м — уже 114,1 миллиарда рублей.
В ФОМС убеждены: новые меры дадут возможность проводить дорогостоящие исследования с обеспечением качества медицинских услуг в процессе диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями.