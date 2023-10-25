Премьера на Wink: 26 октября выходит «Политех» — комедийный сериал о киберспорте

— Мы снимали в действующем колледже в Егорьевске, в потрясающем здании филиала «Станкин». Я ходила по зданию колледжа и вспоминала свою жизнь в школе — я была из тех учеников, которых учеба особо не интересовала, в школу приходила скорее потусоваться, как и герои «Политеха». А теперь сама оказалась на месте педагога и тут-то ощутила, как им было тяжело с нами. Несмотря на то, что многие взрослые воспринимают компьютерные игры как деградацию и пустую трату времени, это действительно может быть окном для новых возможностей и достижений. С оговоркой, конечно, что игра становится не целью, а средством и не заменяет собой реальность, а улучшает ее, — комментирует Анна Глаубэ, исполнительница роли директора колледжа Алисы.