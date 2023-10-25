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Posted 25 октября, 06:55

Published 25 октября, 06:55

Modified 25 октября, 07:04

Updated 25 октября, 07:04

Представители Сахалина внесли поправки в новый законопроект Госдумы о туризме

25 октября 2023, 06:55
Представители бизнеса и туристической индустрии островного региона приняли участие в обсуждении развития индустрии гостеприимства в рамках дискуссии в Государственной думе РФ. От Сахалинской области на мероприятии выступила глава регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» Татьяна Надсадина

Круглый стол, посвященный потенциалу туристической отрасли в России, ее перспективам и возможностям состоялся в Госдуме РФ. В нем приняли участие представители общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», депутаты нижней палаты российского парламента, а также делегаты от заинтересованных министерств. Участники обсудили меры государственной поддержки туристической отрасли, вопросы подготовки кадров в сфере туризма, стандарты образования, трудоустройства и повышения квалификации персонала, а также методы привлечения дополнительного числа специалистов туристической отрасли. Своим опытом поделились делегаты разных регионов — от Кавказа и юга России до Дальнего Востока.

«Роль женщин-предпринимателей в развитии российского туристического бизнеса колоссальна — это основательницы предприятий индустрии гостеприимства, руководители крупных туроператоров и консалтинговых компаний, создатели и идейные вдохновители многих событийных мероприятий в регионах страны», — подчеркнул руководитель рабочей группы по развитию речного, круизного и яхтенного туризма комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков.

Фото: правительство Сахалинской области

В докладах, которые прозвучали на круглом столе, участники затронули основные проблемы и перспективы развития туризма в регионах России, а также предложения для повышения инвестиционной привлекательности. В нашей стране набирают обороты промышленный и экотуризм, активно развивается детский социальный туризм. Однако прогресс отрасли должен сопровождаться развитием сопутствующей инфраструктуры, и здесь регионам зачастую нужна федеральная поддержка. Речь идет не только о финансовой помощи, но и об устранении правовых противоречий — например, с определенными сложностями при регистрации столкнулись владельцы глэмпингов и мини-отелей. Кроме того, в точечном пересмотре нуждаются правила налогообложения некоторых дополнительных услуг в индустрии гостеприимства. Представители ассоциации «Женщины бизнеса» отметили: депутаты Госдумы идут навстречу предпринимателям и откликаются на обращения, что влечет за собой совершенствование законодательства и упрощение работы для туристического бизнеса.

От Сахалинской области делегатом на круглом столе стала председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» Татьяна Надсадина. Она выступила с рядом предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты РФ для развития индустрии туризма на Дальнем Востоке. Идеи поддержали.

«Встреча была интересной и продуктивной. Мы не только активно пообщались и получили обратную связь, но и увидели реальную заинтересованность депутатов Государственной думы», — поделилась впечатлениями Татьяна Надсадина.

Итогом встречи стал документ с инициативами в сфере туристической отрасли, которые будут приняты к обсуждению при внесении поправок в разрабатываемый федеральный закон о туризме. Обсуждаемые вопросы проработают для дополнительного совершенствования законодательной базы на федеральном уровне.

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