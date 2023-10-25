Поджог автомобиля, экстренная посадка в аэропорту и дефицит кадров в Башкирии

Posted 25 октября, 16:52
Published 25 октября, 16:52
Modified 25 октября, 16:54
Updated 25 октября, 16:54
В Уфе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля члена приемной комиссии УГАТУ. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина попытался скрыться и покинуть республику на поезде, но безуспешно. Предположительно, таким образом мужчина хотел отомстить женщине, которая, по его мнению, занизила ему оценку.
Самолет, выполнявший рейс Минеральные воды — Челябинск, совершил вынужденную остановку в аэропорту Уфы. По данным тг-канал SHOT, решение о вынужденной посадке было принято из-за накрывшей соседнюю область сильной метели. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе уфимского авиаузла.
Стало известно, что Верховный суд Башкирии оставил в силе избранную ранее Рамиле Саитовой (Галим)* меру пресечения. Активистка, которую обвиняют в публичных призывах к дезертирству, будет содержаться в СИЗО еще как минимум до 13 января 2024 года.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы не смогло найти подрядчика для выполнения второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции, которые должны были выполнить до ноября 2025 года. Итоги конкурса были подведены во вторник, 24 октября. На участие в нем была подана всего одна заявка, которая при этом не соответствовала требованиям.
Общественному транспорту Уфы не хватает сотен водителей. Всего Уфе не хватает более 340 работников. Для обслуживания автобусов нужны 140 водителей, троллейбусов — 126, трамваев — 77. Больше всего дефицит ощущается в «Башавтотрансе», который срочно ищет 100 водителей.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.