Новое жилье вместо аварийного получили еще 18 семей на Сахалине

Posted 25 октября, 09:58
Published 25 октября, 09:58
Modified 25 октября, 10:03
Updated 25 октября, 10:03
Строительство двухквартирных зданий начали весной 2023 года. Теперь помещения полностью готовы к проживанию. Застройщик выполнил чистовую отделку, установил необходимую сантехнику, а также водонагреватели и электрические плиты. У каждой квартиры есть отдельный вход и небольшой участок земли для приусадебных работ.
«Не передать словами, как я счастлива получить новое жилье! Квартира светлая, большая. Теперь ко мне смогут приезжать в гости дети и внуки. Уже обдумываем, как благоустроим участок, обязательно посадим огород, садовые деревья и цветы», — рассказала жительница Майского Любовь Егорова.
В Поронайском районе сегодня возводят еще 4 многоквартирных дома. Новостройки появятся в районном центре, на улицах Совхозной, 40 лет ВЛКСМ и Фрунзе. Строительство закончат в 2024 году — в новые квартиры переедут еще 190 семей.
«Благодаря поддержке федерального центра и личной инициативе президента России проблема с расселением аварийного жилья решается на Сахалине активными темпами. Ровно год назад Владимир Путин объявил о продолжении программы расселения граждан из аварийного фонда. Каждый житель может увидеть эти изменения, ведь в Сахалинской области только по новой программе расселено более 10 тысяч людей», — прокомментировал министр строительства островного региона Алексей Колеватых.
Сахалинская область первой из регионов РФ приступила к реализации нового этапа программы переселения. Ликвидацию жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, удалось завершить за 2 года вместо 5. За 2019 и 2020 годы из аварийного фонда расселено более 4 тысяч человек.
В 2022 году Сахалинская область получила финансовую поддержку от правительства РФ в размере 11 млрд рублей, в 2023-м — 6 млрд рублей. Всего за два года из федерального и регионального бюджетов на эти цели направлено более 52 млрд рублей.