«Норникель» дал старт экологической программе по сокращению выбросов диоксида серы

Posted 25 октября, 15:07
Published 25 октября, 15:07
Modified 25 октября, 15:07
Updated 25 октября, 15:07
Как сообщает kp.ru, целью программы является значительное уменьшение выбросов диоксида серы в Норильске, очищение воздуха в городе.
Представители пресс-службы компании рассказали, что строительство нового объекта велось на протяжении трех лет. Строительные работы стали возможны благодаря использованию Северного морского пути, по которому посредством ледокольной проводки доставлялись оборудование и материалы. Таким образом, в Норильске удалось построить еще одно предприятие площадью в семь футбольных полей, для стабильной работы которого создано порядка 500 рабочих мест.
На этапе строительства и обустройства нового производства «Норникель» столкнулся с трудностями, вызванными отказом некоторых иностранных компаний вести поставки критически важного оборудования в РФ. При этом Министерство промышленности и торговли России смогло договориться с альтернативными производителями и поставщиками о закупке оборудования. В итоге доля оснащения, произведенного в России или в дружественных странах, достигла 90%.
Металлургические предприятия Норильска в год вырабатывают около 1,8 миллиона тонн выбросов диоксида серы. Флагманский экологический проект «Норникеля» выступил самым масштабным по реализации мероприятием отечественного федерального проекта «Чистый воздух». Запуск полной эксплуатации комплекса на НМЗ планируется проводить в несколько этапов. Когда проект сможет выйти на свои технологические показатели, он начнет соответствовать требованиям законодательства по сокращению в 2024 году совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в Норильске не менее чем на 20%. Далее, в 2025 году, выбросы диоксида серы производственными мощностями города уменьшатся на 45% от уровня базового 2015 года.
«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 30-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию с экологией. Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств в первую очередь перед жителями Норильска», — рассказал о проделанной работе и дальнейших целях деятельности «Норникеля» президент компании Владимир Потанин, оценивая возможности запущенной серной программы.