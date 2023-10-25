«Норникель» дал старт экологической программе по сокращению выбросов диоксида серы

«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 30-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было. Когда наша команда пришла к управлению компанией, мы приняли решение кардинально изменить ситуацию с экологией. Сегодня мы запускаем первую очередь программы на Надеждинском заводе. Это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для команды „Норникеля“ этот запуск — символ выполнения наших обязательств в первую очередь перед жителями Норильска», — рассказал о проделанной работе и дальнейших целях деятельности «Норникеля» президент компании Владимир Потанин, оценивая возможности запущенной серной программы.