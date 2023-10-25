Набережную в селе Охотском преобразят в 2024 году благодаря нацпроекту

Охотское побережье — одно из самых популярных мест отдыха у моря на юге Сахалина. На территории востребованной общественной зоны появятся небольшие деревянные домики, уютное кафе в современном стиле с элементами экологического дизайна и открытой террасой с видом на море, амфитеатр. Также у воды установят пляжные беседки для отдыха, баню с панорамным остеклением и видом на море, летние бунгало и гостевой дом, создадут необычные фотозоны. Обновленный пляж станет частью уже существующей инфраструктуры и проектов, параллельно реализующихся за счет частных инвестиций и из областного бюджета. Все это в совокупности позволит создать единую современную туристическую зону повышенного комфорта, ориентированную на экологический туризм, семейный и детский отдых, а также на досуг маломобильных граждан.