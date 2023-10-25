Мэр Сочи Копайгородский сообщил о планах по развитию города на ближайшие годы

Posted 25 октября, 06:21
Published 25 октября, 06:21
Modified 25 октября, 06:21
Updated 25 октября, 06:21
О главных векторах развития Сочи, а также о работе над генпланом и реализации инфраструктурных проектов «Интерфаксу» рассказал мэр города Алексей Копайгородский.
Глава города отметил, что с начала года Сочи принял свыше 6,4 млн отдыхающих, что на 3% больше, чем в прошлом году. Он напомнил, что для обеспечения комфорта и безопасности жителей и гостей курорта в летний период в городе работал оперативный штаб. Также в Сочи развернут аппаратно-программный комплекс «Купол».
Мэр города рассказал, что в настоящее время в Сочи проводится масштабная реконструкция таких объектов, как санаторий «Волна», пансионат «Кристалл», а также гостиница «Приморская» и санаторий «Белые ночи». Эти здравницы являются знаковыми для города-курорта. Об этом сообщает interfax-russia.ru.
В этом году в городе отмечается рекордный прирост числа малых и средних предприятий. Их количество в настоящий момент достигает 37 тысяч. За восемь месяцев 2023 года в Сочи зарегистрировали 1,8 тысячи новых субъектов МСП, что превышает в 2,2 раза показатель за 12 месяцев минувшего года. Кроме того, был зафиксирован значительный рост количества занятых в малом и среднем бизнесе.
По словам Копайгородского, программа комплексного развития Сочи до 2030 года является ключевым федеральным проектом, реализуемым в настоящий момент. Реализация первоочередных мероприятий проекта, утвержденного российским правительством, позволит провести коммуникации для водоснабжения и канализации к полученным многодетными семьями участкам, а также укрепить четыре километра береговой линии в зонах повышенного риска, построить магистральные водоводы и коллектор канализации.
На сегодня 84% жилого сектора города уже газифицировано. К 2030 году планируется полностью завершить технически возможную газификацию Сочи, заявил мэр.
Глава Сочи также пояснил, что экологичным топливом — метаном — в городе заправляют каждый пятый автобус. В этом году еще 51 автобус будет доставлен в сочинский автопарк. В городе планируется возвести три новые газозаправочные станции для экологичного транспорта. Кроме того, сейчас в Сочи действует 29 автомобильных электрозаправочных станций. Ведется работа по заключению соглашения на установку еще 16 подобных комплексов.
Мэр города подчеркнул, что проект нового генерального плана Сочи уже готов — он будет утвержден в текущем году. Документ впервые является социально ориентированным. В Сочи возводится шесть школ и три детсада, запланировано открытие двух стадионов и двух спортплощадок, завершается строительство 15 воркаут-площадок.
Среди российских мегаполисов Сочи лидирует и в области эффективной цифровой трансформации. Система «Умный город» направлена на улучшение качества жизни в городе, резюмировал Копайгородский.