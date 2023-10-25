Мэр Сочи Копайгородский сообщил о планах по развитию города на ближайшие годы

В этом году в городе отмечается рекордный прирост числа малых и средних предприятий. Их количество в настоящий момент достигает 37 тысяч. За восемь месяцев 2023 года в Сочи зарегистрировали 1,8 тысячи новых субъектов МСП, что превышает в 2,2 раза показатель за 12 месяцев минувшего года. Кроме того, был зафиксирован значительный рост количества занятых в малом и среднем бизнесе.