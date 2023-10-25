Как снизить калорийность новогоднего застолья: советы диетолога

Posted 25 октября, 08:35
Published 25 октября, 08:35
Modified 25 октября, 09:02
Updated 25 октября, 09:02
Она рекомендует придерживаться принципа «тарелки здорового питания» — половина пищи должна состоять из овощей и фруктов, четверть — из белков и еще четверть — из углеводов, пишет ИА RuNews24.ru.
В праздничный период можно разнообразить виды мяса на столе, не придерживаясь правил о выборе нежирных сортов. Важно также редактировать состав блюд, чтобы снизить калорийность. Например, в оливье можно использовать отварную курицу вместо колбасы и уменьшить количество жиров и калорийности, а также уменьшить количество картофеля. Также можно потреблять фруктовые десерты вместо классических сладостей.
Калорийность праздничного застолья можно снизить через напитки, предпочитая воду или фруктовые соки без добавления сахара.
Однако помимо калорийности блюд, важна физическая активность и количество потребляемых продуктов. Если праздники сопровождаются обильными застольями и начинаются задолго до Нового года, риск набора лишнего веса будет высоким. Поэтому рекомендуется чередовать застолье с физической активностью, такими как танцы или прогулки.
Такие изменения в рационе помогут сделать новогодние праздники более здоровыми и предотвратить набор лишнего веса.