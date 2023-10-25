Как снизить калорийность новогоднего застолья: советы диетолога

В праздничный период можно разнообразить виды мяса на столе, не придерживаясь правил о выборе нежирных сортов. Важно также редактировать состав блюд, чтобы снизить калорийность. Например, в оливье можно использовать отварную курицу вместо колбасы и уменьшить количество жиров и калорийности, а также уменьшить количество картофеля. Также можно потреблять фруктовые десерты вместо классических сладостей.